City-fans mogen geen broeksriem dragen als ze vanavond stadion Napoli binnen willen Peter Luysterborg

07u00

Bron: Sports Illustrated 0 AFP Champions League Fans van Manchester City zien zich vanavond geconfronteerd met een opmerkelijke maatregel. Ze mogen geen broeksriem dragen als ze het San Paolo-stadion van Napels binnen willen.

De maatregel komt er na incidenten tijdens het Champions League-duel tussen City en Napoli van twee weken geleden. Toen sloegen supporters van de Serie A-club met hun broeksriem in op fans van City, met drie gewonden tot gevolg. Uit angst voor represailles ging Napoli nu over tot het verbod op het dragen van een broeksriem voor de City-aanhang.

"Een absoluut krankzinnige maatregel", luidt het bij de supportersfederatie van City. "Ik weet dat er problemen geweest zijn met Napoli-fans die hun riem gebruikten als wapen. Maar sinds wanneer is dat een probleem in Engeland? Waarom moeten supporters van City worden gestraft? Het lijkt erop alsof er met City altijd iets aan de hand is in de Champions League. In het verleden mochten we niet joelen bij de Champions League-hymne (City werd daarvoor in 2015 door de UEFA bestraft, red.). In Moskou mochten we dan weer een stadion niet binnen omdat hun club (CSKA Moskou, red.) een wedstrijd achter gesloten deuren kreeg opgelegd wegens racistische gezangen. En nu is het dit weer met een verbod op broeksriemen."

Manchester City kan zich vanavond plaatsen voor de laatste zestien in de Champions League als het niet verliest op het veld van Napoli.