Cijfers liegen niet: Witsel was gisteren cruciaal voor Dortmund tegen Monaco Jonas Van De Veire

04 oktober 2018

11u40 0 Champions League Cijfers liegen niet. Axel Witsel was gisteren cruciaal voor Dortmund in de zege tegen Monaco. "Om de drie dagen een topmatch: dat heb ik gemist", glunderde hij achteraf.

70 passes: 94,6% succesvol. Negen duels: allemaal gewonnen. Twee geprobeerde dribbels: beide geslaagd. Het is geen toeval dat er week na week meer shirts met rugnummer 28 te bewonderen zijn op de tribunes van het Westfalenstadion. Axel Witsel laat steeds nadrukkelijker zijn stempel achter op Dortmund.

Als metronoom in de passing, cruciale buffer voor de defensie én onderdeel van de pressingmachine van Dortmund. Door vroeg in de tweede helft goed druk te zetten op Abdou Diallo lag de Rode Duivel aan de basis van de openingstreffer. "Dankzij die druk speelden we zo'n goede tweede helft", analyseerde de middenvelder achteraf. "Fysiek staan we allemaal sterk. Zelf voel ik me steeds beter worden. Om de drie dagen een topmatch spelen: dat heb ik gemist. (lacht) Het was trouwens wel speciaal om tegen Youri (Tielemans, red.) en Nacer (Chadli, red.) te spelen. Normaal staan ze aan mijn kant. Nu was het ieder voor zich."

'Das Leben ist schön' voor Witsel in Dortmund. Met de Borussen zowaar aan kop in de Bundesliga en met 6 op 6 op weg op schema voor de achtste finales van de Champions League. "Het loopt inderdaad goed", grijnst Witsel. "De automatismen groeien week na week. Hopelijk kunnen we deze lijn doortrekken."