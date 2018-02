Chelsea schiet zichzelf in de voet: Messi straft defensief geblunder af en wist fraaie openingstreffer Willian uit Glenn Van Snick

20 februari 2018

22u36 0 Champions League Chelsea en Barcelona hebben elkaar in bedwang gehouden in de achtste finales van de Champions League. Willian bracht de thuisploeg met een grondscherend schot op voorsprong, Messi tekende een kwartier voor tijd na defensief geblunder voor de gelijkmaker. 1-1. Op 14 maart staat de return in Camp Nou op het programma.

Vooraf leek Antonio Conte vooral te rekenen op de snelle tegenaanval, want de Italiaan koos voor Eden Hazard diep in de spits. Niet zijn favoriete positie, maar nood breekt wet als de stilisten van Barcelona op bezoek komen. Met Thibaut Courtois stond er voor 'The Blues' zoals verwacht nog een tweede landgenoot tussen de lijnen. Barça-coach Ernesto Valverde opteerde voor dezelfde elf als tegen Eibar. Dat bekende zonder Thomas Vermaelen, wél met het duo Piqué-Umtiti.

"Ik ben klaar om te schitteren", dixit Hazard aan de vooravond van misschien wel de belangrijkste match uit zijn carrière. Wel, lang wachtte hij niet om zijn visitekaartje af te geven. Chelsea schoot vol overgave uit de startblokken en na amper vier minuten tekende de Rode Duivel voor het eerste wapenfeit van de avond. Hij viseerde de verste hoek, maar zijn schot zoefde een half metertje over.

Willian x2

De aanvalsdrift was slechts schijn, want de bezoekers kregen na de snedige openingsstart van de blauwhemden het leer, terwijl de organisatie bij het nummer vier uit de Premier League heilig was. Dat kwam de spektakelwaarde allerminst ten goede. Messi vond op een zeldzame poging de knikker van Paulinho, maar de middenvelder knikte naast. Tussendoor ging zowel de Argentijn als Hazard - wat werd er van tevoren veel geschreven over de vergelijkingen tussen beide balvirtuozen - op wandel in de zestien van de opponent, maar zonder succes. Neen, in het eerste halfuur bleef de aanwezige meute flink op haar honger zitten.

Tot Willian de Londense arena prompt twee maal op zijn grondvesten deed daveren. Hij zette Busquets makkelijk in de wind en krulde hij het leer vanop het halve maantje tegen de rechterpaal. Zes minuten later trilde het doelhout alweer na. Hazard bediende de krullenbol, die na een prima controle de andere staak trof. Dubbele pech, zeker omdat Barça-doelman Marc-André ter Stegen geen schijn van een kans had. Enkele tellen later probeerde Hazard het dan maar met een vluchtschot, maar net als in het begin van de partij was zijn vizier nèt te hoog afgericht. De 'Blaugrana' had na 45 minuten dan wel zeventig percent balbezit, de kansen waren overduidelijk voor Chelsea. Evenwel zonder goals. 0-0.

Derde keer, goede keer

Een ander spelbeeld kregen we niet na de koffie. De koploper uit La Liga monopoliseerde de bal, de manschappen van Conte dachten in eerste instantie aan de ruimtes klein houden en 'de Vlo' het voetballen te beletten. Een tot dan onzichtbare Luis Suarez ontsnapte toch even, Courtois - werkloos in de eerste helft - maakte het schot met de vingertoppen onschadelijk. Ook nadien bleef Barcelona knutselen aan een voldragen aanval, maar het was een stilstaande fase aan de overzijde die de decibels de hoogte injoeg. Artiest van dienst: opnieuw Willian.

Na een korte corner zag Hazard de flankaanvaller moederziel alleen staan. Een grondscherend schot later stond het hele stadion in vuur en vlam. 1-0 op het uur, en of ie het verdiende. De derde treffer voor Willian in deze Champions League-campagne. Na de openingstreffer kon de thuisploeg nog wat meer zijn favoriete spelletje bovenhalen, terwijl de Spanjaarden dringend enkele versnellingen hoger moesten schakelen om het blauwe blok in verlegenheid te brengen.

73 percent

Maar ook na de achterstand maakte Barcelona niet veel klaar. Chelsea schoot een kwartier voor tijd zichzelf dan maar onbegrijpelijk in de voet. Iniesta onderschepte een lateraal ziekenhuisballetje van Christensen, behield het overzicht en vond Messi. Die strafte de blunder genadeloos af en liet Courtois geen schijn van een kans. 1-1, na negen wedstrijden bovendien de eerste treffer van de Argentijn tegen Chelsea.

Beide ploegen namen in het slot van de partij geen risico's meer. Voor Barcelona hoefde het niet meer na het cadeautje, Chelsea had zijn beste krachten reeds verschoten. 1-1 na negentig minuten voetbal tussen twee totaal verschillende speelstijlen, maar wel met een Barcelona dat met de glimlach terugkeert naar Spanje. Hazard en co staan op 14 maart tijdens de return in Camp Nou voor een bijzonder zware klus. Statistieken uit het verleden leren ons immers dat Chelsea nog 27 percent kans maakt op de kwartfinales, tegenover 73 percent voor de Catalanen. Al blijven het cijfers, natuurlijk.