Chelsea? Deze opvallende cijfers bewijzen dat dat niet de favoriete tegenstander is van Lionel Messi Yari Pinnewaert

09u56

Bron: Eurosport 0 Photo News Champions League 17 goals in 16 wedstrijden: dat is het indrukwekkende rapport dat Lionel Messi kan voorleggen tegen Engelse ploegen in de Champions League. Een hattrick tegen Man City, vier goals in één wedstrijd tegen Arsenal en een goal in twee verschillende finales tegen Man United... maar tegen Chelsea zweeg het kanon van de kleine Argentijn tot dusver. En laat dat nu net het team zijn waarmee FC Barcelona de degens kruist in de achtste finales van het kampioenenbal.

Een best verrassende statistiek is dat, want Messi speelde al acht keer tegen de ‘Blues’ en in die confrontaties schoot hij 29 keer op doel – evenveel keer zonder succes, dus. En dat voor een speler die in 606 wedstrijden voor Barcelona liefst 525 keer raak trof. In april 2012 miste de ‘Vlo’ zelfs een penalty tegen de blauwhemden uit Londen. Hoe dan ook zijn er weinig teams -in Spanje en in Europa- die hem zo aan banden kunnen leggen.

EPA Ook vanop de stip lukte het Messi nog niet om te scoren tegen Chelsea.

Bovendien schiet de ploegmaat van Thomas Vermaelen dit seizoen minder met scherp op het kampioenenbal. Hij moet het (voorlopig?) stellen met drie doelpunten, terwijl Cristiano Ronaldo er al negen tegen de touwen joeg en jongens als Firmino, Kane, Cavani, Neymar en Ben Yedder al aan zes rozen zitten. Nog dit: vorig seizoen zat Messi op dit moment al aan tien Europese goals.

Allemaal statistieken die in het voordeel spreken van Chelsea. Maar Messi is en blijft natuurlijk Messi…

Getty Images Cahill, Mikel en Lampard zetten de achtervolging in.

