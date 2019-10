Charles De Ketelaere, de voetballer die ook “een beetje” tennisser wilde worden LPB

23 oktober 2019

12u41 0

Charles De Ketelaere, het was gisteravond de surprise van de chef. Het jeugdproduct van Club stond in de basis tegen PSG en speelde een degelijke partij. Al had De Ketelaere ook tennisser kunnen worden. Een YouTube-filmpje uit 2009 maakt duidelijk dat De Ketelaere zijn dagen doorbrengt op de topsportschool in Wilrijk. Naast het feit dat juffrouw Caroline van het vierde leerjaar ‘niet zo’n toffe’ blijkt, zegt een 9-jarige Charles dat voetbal en tennis zijn hobby’s zijn. “Ik zou graag voetballer worden bij Real Madrid”, antwoordt de kleine spruit op de vraag wat hij later wil worden. “En een beetje tennisser ook.” Zijn tennisidool? Geen twijfel mogelijk: “Federer”.

Charles De Ketelaere zou finaal geen tennisser worden. Hij liet de topsportschool in Wilrijk achter zich en koos vol voor het voetbal.

De Ketelaere op zijn negende: “Liever voetballen dan tennissen”

De Ketelaere onder de vleugels van zijn toenmalige tennisleraar Vincent Dedecker bij tennisclub De Witte Beer: