Charles De Ketelaere (18) verving Vormer: “Hier droomde ik al héél lang van. En dan tegen PSG” Redactie

23 oktober 2019

06u28 0 Champions League Zijn stormachtige ontwikkeling kende gisteravond een absoluut hoogtepunt. Jeugdproduct Charles De Ketelaere, die op 500 meter van zijn thuis een basisplaats kreeg tegen PSG. De 18-jarige middenvelder kreeg de voorkeur op Balanta en Schrijvers om Vormer te vervangen en deed dat met succes.

“Je droomt al héél lang om hier in dit stadion te spelen. En dan krijg je meteen tegen PSG de kans”, glunderde de Bruggeling. “Ik had me voorgenomen om direct scherp te zijn, om mijn mannetje te staan. Dat ging al bij al behoorlijk goed. Maandag zei de coach dat ik kans maakte op een basisplaats en enkele uren voor de match viel uiteindelijk de beslissing. Het was een leuke dag. Toen ik in de tunnel stond, voelde ik het serieus kriebelen. Eens de opwarming begon, viel alle stress weg. Ik zal goed slapen, al zullen er nog veel zaken voorbijflitsen vannacht (lacht).”

De Ketelaere groeide op in de schaduw van het Jan Breydelstadion. Op zijn achtste maakte hij de overstap van het nabijgelegen FC Varsenare naar Club Brugge, waar hij pas de jongste jaren helemaal openbloeide. Even leek een tenniscarrière in de maak, maar uiteindelijk liet hij de topsportschool in Wilrijk achter zich en koos hij vol voor het voetbal. Bij de U16 en U17 kampte de middenvelder met veel blessures, waaronder groeipijnen. De jongste jaren ging het van zijn eerste selecties voor de nationale jeugdploegen langs het beloftenelftal van Club tot in de A-kern afgelopen zomer. “Charles heeft veel kwaliteiten en een enorm potentieel”, meent Hans Vanaken, met wie De Ketelaere de jongste jaren vergeleken werd. “Op deze match kan hij bouwen, nu is het aan hem om dit seizoen zo veel mogelijk speelminuten te pakken.”

De Ketelaere was met zijn 18 jaar en 226 dagen de derde jongste debutant ooit bij Club in de Champions League na Ngonge (18 jaar, 199 dagen) en Openda (18 jaar, 214 dagen). “Hij heeft een positieve match gespeeld”, aldus Philippe Clement. “Hij is pas achttien, uit dit soort wedstrijden kan hij ontzettend goeie lessen trekken.”