Champions League maakt kennis met VAR: goal Tagliafico afgekeurd na ongelukkige tussenkomst Courtois YP

13 februari 2019

21u59 0 Champions League De Amsterdam Arena was vanavond getuige van een primeur: voor het eerst in de Champions League trad de VAR in actie. En dan nog wel in een fase met Rode Duivel Thibaut Courtois in een niet te onderschatten rol.

We schrijven minuut 37 in de heenmatch van de achtste finales tussen Ajax en Real Madrid. Thibaut Courtois, die eerder al bijgestaan werd door zijn doelpaal en bijzonder knap moest redden op een poging van Ziyech, is verrast op een kopbal van De Ligt na een hoekschop. Hij bokst de bal nogal onbeholpen weg, waarna Tagliafico er als de kippen bij is om de openingsgoal over onze landgenoot binnen te koppen. De Amsterdam Arena ontploft, maar sinds gisteren is ook de VAR aanwezig in Champions League-wedstrijden. Scheidsrechter Skomina hoort dat zijn videoref iets te zeggen heeft en gaat kijken naar het scherm aan de zijlijn. Hij ziet hoe Tadic, nipt vanuit buitenspel, Courtois hindert wanneer hij zijn foutje alsnog tracht recht te zetten. Waarna de Sloveense scheidsrechter het doelpunt, tot ongenoegen van het thuispubliek, afkeurt...

Toeval of niet: Courtois had in een persconferentie in de aanloop naar de match de introductie van de VAR nog even belicht. “Ik vind de VAR een goed initiatief. Je moet de regels kennen en dat is niet altijd het geval bij fans die kijken naar de wedstrijd. De VAR is er om het voetbal te helpen. Soms zal dat in je nadeel zijn, maar om het voetbal eerlijker te laten verlopen, is het goed dat er zo’n hulpmiddel is.”

Tagliafico kopt raak...

... waarna er een Amsterdams feest losbarst...

... dat evenwel niet lang duurde...

El VAR se asoma en el Ajax Vs Real Madrid, y decreta que hubo falta. Anulado el gol de Nicolás Tagliafico. #ChampionsLeague pic.twitter.com/PqC1ljqp6S Antonio Rosales(@ ARosalesP7) link