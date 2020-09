Champions League heel ver weg voor veel te mak AA Gent na pijnlijke avond ODBS

23 september 2020

23u04 8 KAA Gent GNT GNT 1 einde 2 DKY DKY Dinamo Kiev Champions League De heilige graal is alleen nog via een mirakel in Kiev te bereiken voor AA Gent. In de heenmatch van de play-offs voor de Champions League, beleefde het een nare avond. Snelle tegengoal, Yaremchuk die gekwetst uitviel. En nadat Kleindienst de goal van de hoop (1-1) inkopte, verloor het snel na de pauze Bezus met rood en was er de doodsteek: 1-2. Zo goed als weg, de poules van het kampioenenbal. Sneu.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Sneu, vooral omdat dit Dinamo Kiev alles behalve een grootse ploeg is. Maar Gent riep het onheil vooral over zichzelf af. Door veel te voorzichtig te starten, zoals De Decker het gevraagd had. Waar was de passie? Angsthazenvoetbal. Een veel te lage balcirculatie. Voor het eerste Gentse schot tussen de palen, was het meer dan een halfuur wachten. Dinamo had dan al geprikt. Castro-Montes liet zich ringeloren op zijn rechterflank en zag hoe een bal door de benen van Ngadeu tot bij de Oekraïense spits Supriaha belandde. De lijnrechter vlagde nog voor buitenspel, de videoref was onverbiddelijk: 0-1.

Sneu, ook omdat het enige behoorlijke Gentse kwartier nog een goal opleverde. Kleindienst kopte een corner van Dorsch binnen. Maar de tweede helft werd Gent fataal. Een oerdomme Bezus slikte in drie minuten twee keer geel, waarna De Pena het zo goed als zekere Gentse doodsvonnis voltrok. Het laatste stukje Gentse bezieling verdween nu helemaal. De dertig miljoen euro foetsie. Alleen het vangnet van de Europa League wacht. En ongetwijfeld ook de aanstelling van een nieuwe trainer. De Ghelamco Arena snakt naar een nieuwe sterke figuur.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.