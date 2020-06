Champions League-duels in Duitsland of Portugal? Lissabon en Frankfurt zijn kandidaat-speelsteden DMM

04 juni 2020

08u52

Champions League Het ziet er naar uit dat de resterende Champions League-wedstrijden in Duitsland of Portugal worden afgewerkt. Dat meldt het Amerikaans persbureau AP.

Door de uitbraak van de coronacrisis moest ook de Champions League halverwege maart op slot. Een deel van de achtste finales was daarbij afgewerkt, - Leipzig, Atalanta, Atlético en PSG plaatsten zich voor de kwartfinales - een ander deel van de achtste finales moet nog altijd gespeeld worden. Voor het verdere verloop van het toernooi kijkt de UEFA naar de maand augustus.

Qua locatie valt de blik op Duitsland en Portugal - twee landen die relatief gespaard zijn gebleven van zware gevolgen in de coronacrisis. De Europese voetbalbond wil op 17 juni een definitief besluit nemen over waar de finale van de Champions League wordt gespeeld. Gezocht wordt naar neutrale locaties die in de maand augustus goed bereikbaar zijn voor spelers en officials. Publiek is niet welkom bij de duels.

Het stadion van Benfica wordt genoemd als Portugese kandidaat voor de finale en de thuishaven van Sporting Portugal als andere locatie. Het Duitse Bild meldt dat Frankfurt ook voor de finale in aanmerking komt. Het land dat de finale krijgt toegewezen, zal ook de andere resterende duels huisvesten.