Champions League-duel tussen Barcelona en Napoli achter gesloten deuren - ook twee speeldagen zonder publiek in La Liga ABD

10 maart 2020

11u44 0 Champions League Dries Mertens en Lionel Messi zullen moeten schitteren in een leeg Camp Nou. Het Champions League-duel tussen Barcelona en Napoli wordt achter gesloten deuren gespeeld om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. En in de Spaanse competitie hetzelfde verhaal. De twee komende speeldagen zullen zonder publiek afgewerkt worden.

Camp Nou, goed voor bijna 100.000 toeschouwers, blijft leeg voor de terugmatch in de zestiende finales van de Champions League. De wedstrijd wordt op woensdag 18 maart afgewerkt, de terugmatch eindigde op 1-1 na een heerlijk doelpunt van Dries Mertens. De Rode Duivel wil tegen Barcelona alleen topschutter aller tijden worden van Napoli. Een record - 121 goals - dat hij momenteel nog deelt met Marek Hamsik. Mertens en Napoli zitten in een lastige situatie nadat de Serie A is stilgelegd tot 3 april. Zij zullen dus zonder matchritme naar Barcelona afzakken.

Al eerder was bepaald dat de wedstrijden tussen Valencia en Atalanta op dinsdag en Paris Saint-Germain en Borussia Dortmund op woensdag zonder publiek worden afgewerkt.

Ook de Spaanse competitie ontsnapt niet aan het coronavirus. De twee eerstvolgende competitiewedstrijden worden achter gesloten deuren gespeeld. Dat besliste La Liga zopas in overleg met het Spaanse ministerie van gezondheid. Vrijdag staat de eerste match op het programma met Real Madrid tegen Eibar.