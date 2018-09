Champions League-debuten met een rood randje: onder meer Kums, Dejaegere en Vieira gingen Ronaldo voor MDB

20 september 2018

15u12

Bron: Gracenote 1 Champions League Met vijftig zijn ze, de spelers die Cristiano Ronaldo voor gingen en bij hun Champions League-debuut voor hun al dan niet nieuwe ploeg meteen rood pakten. Onder meer Sven Kums, Thomas Foket en Brecht Dejaegere zaten in hetzelfde schuitje. Iets minder talrijk - maar daarom niet minder pijnlijk - zijn de spelers die bij hun debuut voor hun nieuw team het leer in eigen doel devieerden, 19 spelers maakten namelijk een own-goal. Een overzicht.

2017: Anderlecht ziet 'centrale verdediger' Kums rood pakken

Eentje die nog vers in het geheugen ligt: Sven Kums. Voor zijn eerste Champions League-optreden in het shirt van Anderlecht posteerde René Weiler Kums tegen Bayern München zowaar centraal in de defensie. Het draaide helemaal in de soep, want de Gouden Schoen van 2015 trok al na tien minuten aan de noodrem. Kums kreeg rood voor zijn trekfout op Lewandowski en Anderlecht zou uiteindelijk met 3-0 verliezen van de 'Rekordmeister'.

2015: rode kaarten voor Dejaegere en Foket kunnen Gents feestje niet vergallen

16 september 2015: de Ghelamco Arena maakte zich op die datum op voor de allereerste wedstrijd van de Buffalo's op het kampioenenbal. Net voor de rust moest Gent tegen Lyon wel met z'n tienen verder na een rode kaart van Brecht Dejaegere die zijn voet over de bal zette. Met z'n tienen wiste Milicevic de openingstreffer van Jallet uit, maar het werd nog bibberen wanneer Thomas Foket tegen een rood karton aanliep. Matz Sels pakte de strafschop echter zodat Gent met negen man een punt uit de brand sleepte. De Buffalo's stootten later zelfs door naar de tweede ronde van de Champions League. Een huzarenstukje.

2007: Chivu uitgesloten na tweeklapper Ibrahimovic

Cristian Chivu had zich zijn Champions League-debuut bij Inter ongetwijfeld anders voorgesteld. De Roemeen pakte twee keer geel, maar zijn Italiaanse club leed er niet onder. Op dat moment stond Inter al 2-0 voor tegen PSV dankzij twee doelpunten van Zlatan Ibrahimovic. 'Ibracadabra' pakte onder meer uit met onderstaand kopbaldoelpunt.

2005 & 2006: geen goede herinneringen voor Vieira aan Jan Breydel

Patrick Vieira had er een hand van weg, rood pakken bij zijn CL-debuut. Het overkwam hem een eerste keer in Jan Breydel. In een wedstrijd die de geschiedenis ingaat als de avond waarop Stijn Stijnen uitblonk, moest Juventus in de slotfase een 1-2-voorsprong vast houden. Vieira pakte er zelfs zijn tweede gele kaart voor. "Die twee gele kaarten voor mij waren zeer streng", oordeelde de Fransman zelf. Bijna exact een jaar later was het weer prijs. Op bezoek bij het Portugese Sporting kreeg Vieira na de enige treffer van de avond van Caneira zijn tweede gele kaart. Toen ging Inter dus wel de boot in.

2002: Cannavaro heeft het met Inter knap lastig tegen Rosenborg

Fabio Cannavaro, het is een naam als een klok in de voetbalwereld. Toch startte de verdediger met een valse noot aan zijn eerste CL-campagne voor Inter. Op bezoek bij Rosenborg hadden de Italianen het vooral knap lastig met Azar Karadas. Nadat die twee keer had gescoord, ging Cannavaro stevig door op de doelpuntenmaker. Het kwam hem op zijn tweede gele kaart van de avond te staan. Uiteindelijk zorgde Hernan Crespo nog voor de 2-2.

1999: Eric Gerets ziet Mark van Bommel over de schreef gaan

PSV trok in 1999 naar de Champions League-finalist van het seizoen voordien, Bayern München. In München wilden ze die finale in het Camp Nou, waarin Manchester United twee keer scoorde in de extra tijd, zo snel mogelijk vergeten. Dat hoopten ze te doen tegen het PSV van trainer Eric Gerets en dat lukte ook. Ook al was het maar met een zuinige 2-1-zege. In de slotminuten ergerde de toenmalig 22-jarige Mark van Bommel zich aan het tijdrekken van Lothar Matthäus. Hij plantte zijn hand in de rug van de Duitser wat hem dan ook de rode kaart opleverde. (Zie beelden hieronder vanaf 8'21")

1994: Bosman scoort à la Pulisic na rood Babayaro

De duels tussen Anderlecht en Steaua Boekarest werden in 1994 telkens gekruid met een rood karton. Eerst was het Marius Lacatus die zijn debuut in de Champions League gefnuikt zag met een vroege uitsluiting in het 0-0-gelijkspel. In de terugwedstrijd was het de beurt aan Célestine Babayaro. Ondanks de rechtstreekse rode kaart van de Nigeriaanse Engelsman kwam paars-wit toch op voorsprong in Roemenië. Met ook nog Marc Degryse en Pär Zetterberg in het team was het John Bosman die voor de 0-1 zorgde. Het doelpunt doet wat denken aan de treffer van Pulisic op Club Brugge. Met z'n tienen gaf Anderlecht de zege toen nog wel uit handen.

Een eigen doelpunt bij CL-debuut voor hun club

Niet enkel een rood karton bij je debuut kan zuur smaken, ook een eigen doelpunt hakt er stevig in. Het overkwam negentien spelers in de Champions League.

2015: De Bruyne ziet Rami owngoal maken en scoort zelf ook

Overgekomen van AC Milan wilde Adil Rami zich maar al te graag tonen in de Champions League voor zijn nieuwe club Sevilla. Dat doet hij ook, maar in de negatieve zin van het woord. Nadat Sevilla op voorsprong kwam in het Etihad werkte de Franse verdediger het leer ongelukkig in eigen doel. In de extra tijd stelde Kevin De Bruyne met zijn doelpunt de zege nog veilig voor de Citizens: 2-1.

2010: eerste buitenlands avontuur van Azpilicueta

Cesar Azpilicueta zette in 2010 zijn eerste stappen in het buitenlandse profvoetbal. Bij Olympique Marseille wilde de flankverdediger zijn streng trekken. In het Champions League-treffen met Spartak Moskou zette de Spanjaard echter een tackle in waardoor het leer in eigen doel verdween. Zo keek Marseille tegen een 0-1-nederlaag aan in eigen huis. Nu voetbalt Azpilicueta aan de zijde van Eden Hazard bij Chelsea.

2003: Juanfran in Jan Breydel van held naar antiheld

Misschien wel de opvallendste uit de lijst: Club Brugge - Celta de Vigo. Het werd een partij vol pieken en dalen voor Juanfran (niet de huidige speler van Atlético Madrid, voor alle duidelijkheid). Na het rode karton van Andres Mendoza zette hij in 2003 Celta de Vigo op voorsprong, maar niet veel later werkte hij zelf het leer in eigen doel. Na een pittige wedstrijd in Jan Breydel en ook een tweede gele kaart voor Sandy Martens bleven beide ploegen op een 1-1-gelijkspel steken.