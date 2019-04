Champions League barst nu écht los: Battle of Britain, Jürgen versus Sérgio en waarom Ronaldo voor Ajax maar best op de bank blijft GVS

09 april 2019

Het draait zo stilaan om de knikkers in de Champions League. Op het kampioenenbal barsten de kwartfinales vanavond in alle hevigheid los. Straks is er de Battle of Britain en Jürgen versus Sérgio, morgen kijkt Lukaku grootmeester Messi in de ogen en wil Ajax opnieuw stunten. Met deze voorbeschouwing zit u gebeiteld voor de eerste vier CL-krakers.

Battle of Britain

Amper zes dagen is het Tottenham Hotspur Stadion officieel open, of er staat in de tweede wedstrijd in de nieuwe tempel al meteen een knalduel vanjewelste op het menu. De Spurs ontvangen in een Britse battle Manchester City. Een unicum, nog nooit keken de Engelse grootmachten in Europees verband elkaar in de ogen.

Voor Tottenham is het kampioenenbal nog de enige kans op een prijs. City aast daarentegen op een fenomenale quadruple. De League Cup hebben ze al beet, terwijl de troepen van Pep Guardiola op 18 mei ook de finale van de FA Cup afhaspelen. Voorts zit City in een hevige strijd met Liverpool verwikkeld om de titel.

Tottenham-City wordt ook een duel der Belgen. Met Jan Vertonghen, Toby Alderweireld en Kevin De Bruyne komen er straks drie landgenoten aan de aftrap. Die laatste is niet onder de indruk: “Dat nieuwe stadion doet me niets. Ik maak me alleen druk om de ploeg waartegen we spelen. Iedereen praat over dat stadion, alsof het iets speciaal is. Maar elke club heeft een stadion en elke club heeft supporters.” 50.000 schreeuwende thuisfans of niet, de club uit Manchester heeft er alvast vertrouwen in: het triomfeerde in de laatste drie onderlinge duels. Toch hangen de bordjes in totaal in evenwicht: City won al 61 keer, Tottenham deed dat 60 maal.

De coaches hebben een geschiedenis met elkaar. De eerste competitiematch, het eerste verlies én de eerste zege van Tottenham-trainer Mauricio Pochettino bij het Spaanse Espanyol was telkens tegen huidig City-oefenmeester Pep Guardiola, toen die FC Barcelona onder z’n hoede had. Guardiola kan trouwens voor een 27ste keer een match in de knockout-fase van de Champions League winnen. Daarmee zou hij het record evenaren van toppers Alex Ferguson, José Mourinho en Carlo Ancelotti.

Nog dit: Als de Spurs het dubbele pleit winnen, wordt Engeland het eerste land dat zeven verschillende teams in de CL-halve finales aflevert. Namelijk: Arsenal, Chelsea, Leeds United, Liverpool, Manchester City, Manchester United en dus Tottenham.

Conceição in de voetsporen van Mourinho?

Krijgt José Mourinho een opvolger? Ex-Standardmiddenvelder Sérgio Conceição (44) kan FC Porto voor het eerst in 15 jaar naar de halve finales van de Champions League loodsen. Dan moet het wel langs Liverpool. Het is het tweede jaar op rij dat The Reds en de Portugese topclub elkaar treffen in een knockout-ronde van de Champions League. Vorig seizoen won Liverpool in de achtste finales met 5-0 in eigen huis. Het duel in Porto eindigde in een bloedeloos gelijkspel. In totaal stonden de teams zesmaal tegenover elkaar. Driemaal won Liverpool, drie keer werd het een draw.

FC Porto rekent op Moussa Marega. De 27-jarige Fransman kan de vierde speler ooit worden die zeven CL-matchen op rij weet te scoren. Edinson Cavani, Ruud van Nistelrooy en Cristiano Ronaldo deden dat eerder. Aan de overzijde is het uitkijken naar Sadio Mane - zeker omdat Mo Salah een klein dipje heeft. Liefst 69 procent van alle CL-goals (7 op 13 treffers) scoorde de Senegalees in de knock-outfase. In de geschiedenis van het kampioenenbal doet alleen Ivica Olic (70 procent) beter.

Terug naar Conceição: “Vergeet niet dat Porto al twee keer de Champions League won, hé. Dit is een club met een rijke geschiedenis.” Vijf wedstrijden scheiden Conceição dus van een derde triomf. “We gaan er alles aan doen om de halve finales te bereiken, maar we weten dat we tegenover ploegen staan die tot zeven keer meer budget hebben.” En wat zegt Klopp? “We moeten doen wat we al het hele seizoen doen. Goed spelen, goed verdedigen, maar ook genieten.” Jürgen versus Sergio.

Iker Casillas staat vanavond voor de 176ste (!) keer onder de lat in een duel op het miljardenbal. Met dat aantal laat hij alle andere grootheden op ruime afstand. De Portugees komt met 159 optredens het dichtst in de buurt van zijn voormalig ploeggenoot van Real Madrid. Na Ronaldo volgen Xavi, Raúl en Ryan Giggs met respectievelijk 151, 142 en 141 duels. Van alle doelmannen wist Casillas overigens het vaakst zijn doel schoon te houden in de Champions League: 57 keer. Gianluigi Buffon en Edwin van der Sar volgen op een tweede plek met beiden 51 clean sheets.

Lukaku ontvangt Messi

PSG leek de schaapjes op het droge, tót Romelu Lukaku en een penalty in blessuretijd Manchester United naar de kwartfinales loodsten. De klus wordt nu zowaar nog wat moeilijker: het oppermachtige FC Barcelona is morgen de volgende horde.

Van de elf onderlinge ontmoetingen won Manchester United er drie en Barcelona vier. United zal uit zijn op revanche, want de club verloor de laatste twee Champions League-finales van de Catalanen in 2009 en 2011. De Spaanse grootmacht evenaart vandaag bovendien een knap record. Messi en co staan voor de zeventiende keer in de kwartfinales. Bayern München, nu al uitgeschakeld, kwam ook tot dit aantal.

‘Big Rom’ moet Thomas Vermaelen alvast niet vrezen. De verdediger zit niet in de selectie van de Catalanen door “een ongemak aan zijn linkerbeen” - alweer een tegenslag. Of United-trainer Solskjær Lukaku aan de aftrap brengt, is tevens ook koffiedik kijken. De Noor weet alvast hoe het is om tegen de Blaugrana te spelen. In het seizoen 1998/1999 speelde Solskjær tegen Barça 3-3-gelijk in de groepsfase.

De club uit Manchester is uiteraard beducht voor Lionel Messi. En daar zijn genoeg redenen toe. De Argentijnse superster is met acht treffers de topscorer uit deze campagne. Een Engelse opponent is bovendien de favoriete CL-tegenstander van ‘de Vlo’. Messi wist immers al 22 keer te scoren tegen een ploeg van over Het Kanaal. Op de koop toe scoorde de grootmeester in vief van de vijf CL-duels waar hij raak trof, meer dan één keer. Keeper David de Gea bibbert nu al: hij kreeg negen jaar geleden een hattrick om de oren.

Stunt Ajax opnieuw?

Voor het eerst in zestien jaar behoort Ajax weer tot de laatste acht van de Champions League. Real Madrid en Thibaut Courtois waren in de halve finales de dupe, morgen volgt Juventus. Ajax en Juve troffen elkaar dertien keer eerder in Europees verband. Daarvan won Juventus er zes en Ajax twee. De clubs speelden tweemaal een Europa Cup 1/Champions League-finale tegen elkaar. In 1973 versloeg Ajax de ploeg uit Turijn met 1-0. Vervolgens in 1996, toen Juventus na penalty’s won van de Amsterdammers (4-2).

Even werd er gehoopt bij onze noorderburen, maar Cristiano Ronaldo zakt toch af naar Amsterdam. De Portugese ster stond sinds eind maart aan de kant met een hamstringblessure. Hij miste zo de laatste vier competitieduels van de Oude Dame, maar lijkt net op tijd fit. Of Ronaldo ook aan de aftrap verschijnt morgen is onzeker. ‘CR7' laat alvast enkele duizelingwekkende statistieken optekenen: Ronaldo scoorde tot nu toe meer CL-goals in de knock-outfase (63 goals in 77 duels) dan in de groepsfase (61 treffers in 83 wedstrijden). Ronaldo scoorde al 23 doelpunten in de CL-kwartfinale, wat meer is dan Messi (10) en Raul (10) samen. En de wereldster is ook de enige die in Europese competitie een hattrick lukte tegen Ajax. “Ronaldo er misschien niet bij? Wij willen tegen de beste spelers voetballen”, sprak Ajax-coach Erik ten Hag vandaag tijdens z’n persbabbel.

Cristiano Ronaldo sprak alvast een opvallende videoboodschap vlak voor z’n vertrek naar Amsterdam in voor Abdelhak Nouri. “Hai Nouri, ik ben Cristiano”, zegt de Portugese wereldster. “Ik hoop dat je snel herstelt. We houden contact.” Nouri, talentvol Ajacied, werd ruim anderhalf jaar geleden op een trainingskamp in Oostenrijk getroffen door een hartstilstand. Hij liep daarbij blijvend hersenletsel op.