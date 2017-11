Celtic scoort zijn snelste goal ooit in CL, maar krijgt er daarna zeven om de oren tegen wervelend PSG Redactie

23u11

Bron: ANP 0 AFP Champions League In de groep van Anderlecht heeft Paris Saint-Germain vandaag de grens van twintig doelpunten overschreden. De Franse grootmacht kwam tegen Celtic binnen de openingsminuut op achterstand, maar leidde bij rust al met 4-1. Het werd uiteindelijk nog 7-1. Thomas Meunier bleef op de bank bij PSG, terwijl Boyata aan de overzijde de negentig minuten volmaakte.

PSG had eerder al bij Celtic met 0-5 gewonnen, en verder scoorde het team van trainer Unai Emery er ook op los tegen Bayern München (3-0), en twee keer tegen Anderlecht: 4-0 en 5-0.

Paris Saint-Germain heeft na vijf duels vijftien punten en een doelsaldo van 24-1. Nummer twee Bayern München had het in Brussel lastig met Anderlecht, maar won wel met 2-1. De Duitsers hebben twaalf punten en kunnen PSG alleen nog van de groepswinst afhouden bij een zeer ruime zege in het afsluitende onderlinge duel in de zesde en laatste speelronde in december.

Celtic was in Parijs al snel trefzeker. Moussa Dembélé scoorde uit een ingestudeerde hoekschop. De vreugde bij de Schotse kampioen duurde maar even. Neymar maakte in de 9e minuut gelijk en bracht de thuisploeg halverwege de eerste helft, na een fraaie aanval, op voorsprong. Mede-aanvallers Edinson Cavani en Kylian Mbappé troffen voor rust ook nog doel (4-1). In de tweede helft scoorden Marco Verratti, Cavani en Dani Alves. Nog nooit scoorde een club in de poulefase van de Champions League zo vaak. PSG nam het record over van Borussia Dortmund.

