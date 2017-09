Celtic-coach: "We willen derde worden in onze groep" PL

19u04

Bron: Belga 0 Photo News Champions League Celtic-coach Brendan Rodgers heeft een dag voor de wedstrijd tegen Anderlecht in de groepsfase van de Champions League benadrukt dat de Schotten niet naar Brussel zijn gekomen voor een nederlaag. "We willen minstens derde worden in onze groep", liet Rodgers optekenen.

Celtic won afgelopen weekend nog met 0-2 bij rivaal Rangers, maar wil zichzelf niet de favorietenrol in de schoenen schuiven. "Dit wordt een moeilijke partij, een absolute sleutelwedstrijd", aldus Rodgers. "We gaan ons eigen spel proberen spelen en mentaliteit tonen. We moeten als een echt team voor de dag komen. Die druk leggen we onszelf op. We kunnen dit niveau aan. We willen minstens derde worden in deze groep."



Medeleven

Rodgers gaf ook een blijk van medeleven voor de bij Anderlecht vertrokken René Weiler. "Het is altijd jammer als een coach moet opstappen. Anderlecht zal zich in de Champions League willen herpakken. Je weet nooit goed hoe een elftal zal reageren op een trainerswissel. Het kan alle kanten op. De interim-trainer wisselde de voorbije twee matchen telkens van systeem. Ik ben benieuwd naar de opstelling van woensdag."



Boyata

De Celtic-coach kan sinds vorig weekend achterin ook opnieuw rekenen op onze landgenoot Dedryck Boyata. "Ik ben blij dat Boyata terug is", legde Rodgers uit. "Hij zorgt voor extra evenwicht achterin. Hij is nog jong, snel en wil altijd vooruit verdedigen. Ik denk dat hij, als hij nog een aantal wedstrijden extra in de benen heeft, nog beter zal worden. Hij is een absolute topspeler. Deze partij is extra leuk voor hem omdat hij kan terugkeren naar Brussel, zijn geboortestad. Ik ben er zeker van dat hij er zal staan."