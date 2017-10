Cavani doet net voor clash met Anderlecht ruzie met Neymar heropleven: "We hoeven geen vrienden te zijn" Hans Op de Beeck

14u18

Bron: SFR Sport 0 EPA Champions League Vanavond zullen er veel ogen gericht zijn op Neymar. En Cavani. En de verstandhouding tussen beiden, nadat het erop lijkt dat de Uruguayaan de penalty's moet laten aan de Braziliaan. In een interview met het Franse SFR Sport, windt Cavani er alvast geen doekjes om. Vrienden met Neymar zal hij nooit worden.

Het begon op 17 september in een 2-0-zege tegen Lyon, toen Cavani de bal opeiste voor een strafschop en Neymar wegduwde. Om de elfmeter vervolgens te missen en de poppen aan het dansen gingen. Verhalen over ruzie tussen beide sterspelers kwamen naar buiten, Cavani zou zelfs 1 miljoen euro geweigerd hebben om Neymar de strafschoppen voortaan te laten trappen. Tegen Bordeaux (6-2) leek de de Braziliaan het pleit gewonnen te hebben en mocht hij de penalty voor zich nemen.

"Pas besoin d'être tous amis. Il faut être professionnels." Cavani relativise les tensions avec Neymar au micro de #BreakingFoot pic.twitter.com/73PFU5OD3g SFR Sport(@ SFR_Sport) link

In een interview met SFR Sport is Cavani duidelijk wat betreft zijn relatie met Neymar. "Dat penaltyverhaal behoort tot het verleden. Dat zijn dingen die nu eenmaal gebeuren in voetbal. We moeten samen een oplossing zoeken en als team functioneren. Een competitief elftal - maar daarvoor hoef je geen vrienden te zijn. Je moet wel professioneel zijn. Daarna, na de match, heeft iedereen toch zijn eigen leven."

Cavani wou ook niet gezegd hebben dat hij nu geen elfmeters meer mag geven. "Dat is de beslissing van de coach. Wat is het beste voor de ploeg? Ik vind dat de man met de macht de oplossing wel zal vinden. Als hij een beslissing neemt, zal het zo zijn. Of hij die al gemaakt heeft? Dat denk ik niet."

AFP Cavani gisteren met Draxler en Marquinhos tijdens de laatste training van PSG in Parijs voor het duel met Anderlecht.

Of ook: "Mijn voetbalcultuur is misschien anders dan die van anderen hier. Dingen die gebeuren in de kleedkamer, moeten in de kleedkamer blijven - vind ik. Maar je hebt er altijd die graag praten tegen iedereen en dingen uitvinden. We moeten niet als een familie zijn, maar wel professioneel op het veld zijn. Daarvoor moet je elkaar respecteren en je voor de volle 100 procent geven."

