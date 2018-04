Catalaanse pers snoeihard voor Barcelona: “Gênante nederlaag zal niet snel vergeten worden. Belachelijk” XC

11 april 2018

08u09 36 Champions League Over een verrassende wending gesproken. Ondanks de 4-1-zege in de heenmatch is Barcelona gisteren uitgeschakeld in de kwartfinale van de Champions League. Barça verloor in het Stadio Olimpico met 3-0 van het AS Roma van Radja Nainggolan. Een historische avond, die de Catalaanse kranten uiteraard niet is ontgaan.

Diario Sport: “Coach Valverde wist niet hoe hij moest reageren om de uitschakeling te voorkomen. Barça speelde vreselijk, Roma was veel agressiever. Hier zijn geen excuses voor.”

Mundo Deportivo: “De val van Rome. Barcelona is overweldigd door de superieure Italianen. Zij waren fantastisch van begin tot eind, om zo een historische comeback te realiseren. Barça was gisteren onherkenbaar. Matige verdediging, het middenveld klopte niet, en de aanval kon amper voor gevaar zorgen. Barcelona is er nu al voor het derde jaar op rij niét bij in de halve finale van de Champions League."

L'Esportiu: "Dit is belachelijk. Een historische nederlaag. Barcelona was nergens. Hadden de Romeinen efficiënter geweest, had het nog meer dan 3-0 kunnen zijn. Voetbal is geen exacte wetenschap.”

El Periódico de Catalunya: “Dit is geen mirakel, maar een ramp. Deze gênante nederlaag zal niet snel vergeten worden. AS Roma verdiende door te stoten, Barça was belachelijk slecht. Alle spelers waren ondermaats.” De Catalaanse krant geeft slechts drie Barcelona-spelers een voldoende: Ter Stegen, Rakitic en Messi. Alle drie een vijf. De rest is gebuisd.

La Vanguardia: “Voor het derde jaar op rij zal Leo Messi de halve finale van de Champions League niet kunnen spelen. Als Stephen King de opdracht had gekregen om een roman te schrijven over de mogelijke comeback van Rome, zouden zijn woorden het spel van Barça beschrijven. Een nacht van angst. Roma was de vreselijke huurmoordenaar, die niemand verwachtte. Om een lezer vanaf het begin aan te trekken, gebeurt er in de eerste pagina’s van een boek altijd wel iets. In dit geval was het geen moord, maar het vroege doelpunt van Dzeko dat paniek zaaide. Uiteindelijk was het geen geluk van AS Roma. Onaanvaardbaar dat Barça met deze houding de kwartfinale van de Champions League speelde.”