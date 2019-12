Castagne van levensbelang voor Atalanta, City stelt orde op zaken in tweede helft NVE

11 december 2019

20u50 0 Dinamo Zagreb DZA DZA 1 einde 4 MCI MCI Manchester City Champions League In groep C stonden Dinamo Zagreb - Manchester City en Shaktar Donetsk - Atalanta op het programma. City won het een verplicht nummertje met 1-4, het was al zeker van groepswinst. Bij Atalanta was Timothy Castagne de grote held, hij scoorde de eerste treffer en leidt zijn team zo voor het eerst naar de volgende ronde in de Champions League.

City begon met acht nieuwe jongens in de basis na de nederlaag in de Manchester derby afgelopen weekend. Onder meer Kevin De Bruyne en Raheem Sterling zagen vanop de bank hoe Olmo de bal prachtig op de volley tegen de touwen nagelde en City opnieuw op achterstand zette. City wist via Jesus wel gelijk te maken, al was niet iedereen daar mee opgezet. City speelde namelijk verder toen een speler van Dinamo op de grond lag.

Een goeie ‘Pep’talk van Guardiola, en een vliegende start van City, beslisten al snel de wedstrijd. Jesus maakte na 54 minuten al zijn hattrick compleet met twee doelpunten. City kon de wedstrijd rustig uitspelen, Foden pikte in het slot op aangeven van Gündogan nog zijn doelpuntje mee.

Castagne scoort levensbelangrijke goal voor Atalanta

Voor Atalanta stond er nog veel op het spel. Bij winst tegen Shakhtar Donetsk sprong het over de Oekraïners, en als Dinamo Zagreb niet won werden de Italianen zelfs tweede. Bij de rust stond er nog een brilscore op het bord, maar in de tweede helft brak niemand minder dan Timothy Castagne de ban. Hij dook op voor de doelman en kon de bal in twee pogingen binnen werken. De lijnrechter vlagde eerst voor buitenspel, maar de VAR keurde het doelpunt (nipt) goed.

Palasic scoorde nog op hoekschop van Malinovsky (ex-Genk), waardoor Atalanta zeker was van de volgende ronde. Dodo (Shaktar) pakte nog rood.

Manchester City was al zeker van groepswinst, door de zege is het wel einde verhaal voor Dinamo Zagreb in Europa. Atalanta springt door de overwinning alsnog naar de tweede plek. Castagne wordt met zijn doelpunt de vierde Belg die scoort voor een Italiaanse club in de Champions League, na Dries Mertens, Radja Nainggolan en Romelu Lukaku.