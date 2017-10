Carrasco's gedrag bij wissel zorgt voor ongenoegen bij fans 11u07

Bron: Cadena Ser 0 REUTERS Champions League Yannick Carrasco heeft gisteren geen te beste punten gescoord in het Champions League-duel van Atlético Madrid in en tegen Qarabag. De flankspeler moest een dik kwartier voor tijd naar de kant, maar zijn attitude daarbij kon op weinig bijval rekenen bij de eigen aanhang.

Precies 72 minuten waren we ver gisteren. Atlético stond nog 0-0 bij Qarabag en de Spanjaarden deden er in een groep met ook nog Chelsea en AS Roma maar best aan de volle buit mee te graaien uit Azerbeidzjan. Diego Simeone besluit Yannick Carrasco naar de kant te halen, maar die is daar niet meteen mee opgezet. In plaats van in looppas naar de kant te gaan, sloft hij naar de overzijde. Onderweg krijgt hij een handje van ploegmaat Saúl, maar die maant hem meteen ook aan wat voort te maken. Die oproep bleef ongehoord en na een halve minuut kan Fernando Torres uiteindelijk in zijn plaats komen - tot groot ongenoegen van de aanhang en enkelen ventileerden dat ook duidelijk via Twitter.





Photo News

Een paar vrij vertaalde quotes uit onderstaande tweets:

* "Carrasco zou bij mij op de bank belanden voor zijn gedrag bij de wissel"





* "Carrasco wandelt naar de kant nadat hij een vreselijke wedstrijd heeft gespeeld. Kinderachtig"





* "Carrasco is een klein kind dat niet meer voor Atlético zou mogen spelen. Onwaardig"





* "Het ging beter zonder Carrasco"

Carrasco. Le va a sentar por la actitud que ha tenido al salir andando del terreno de juego en el cambio. Unocerismo.(@ unocerismo_atm) link

El partido se resume en el cambio de Carrasco... jugandote la

Vida sale andando.....si fuese por mi ese ya no vestía el escudo mas... 1 Colchonero +(@ cuorerojiblanco) link

Carrasco andando en el cambio cuando ha hecho un partido pésimo. Niñato. Félix ATM ¿¿¿¿(@ FelixATM31) link

La actitud de Carrasco en el cambio es para dejarle en el banquillo hasta que se le olvide a Simeone. Y no hay más. Tania Martín(@ TaniaMartinC) link

No me fastidies Carrasco andando en plan pasota en el cambio. Por favor. Bendita Aficion(@ Bendita_Aficion) link

Carrasco es un niñato que no debería volver a vestir la rojiblanca. Es indignante. _heartatletico(@ heartatletico) link

Pues el equipo ha mejorado sin Carrasco EB(@ fernando_lpg) link

REUTERS