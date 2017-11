Carrasco en Atlético grijpen tegen Nainggolan laatste strohalm dankzij wereldgoal Griezmann

Bron: Belga 0 Photo News Champions League Atlético Madrid mag nog een sprankeltje hoop koesteren op overwintering in de Champions League. De Spanjaarden, in 2014 en 2016 nog verliezend finalist, versloegen directe concurrent AS Roma vanavond voor eigen publiek: 2-0.

In groep C stond Atletico in het eigen Wanda Metropolitano met de rug tegen de muur. De Madrilenen moesten tegen het AS Roma van aanvoerder Radja Nainggolan winnen om nog een kans te maken op de achtste finales van de Champions League. Met Yannick Carrasco tussen de lijnen voetbalde Atletico in het openingskwartier vooral op de eigen helft. Gaandeweg ging de Romeinse storm liggen en kon de thuisploeg dreigen. Een bedrijvige Carrasco leverde een uitstekende lage voorzet af, maar zowel Fernando Torres en Antoine Griezmann konden er hun voet niet tegenzetten. Vijf minuten voor het einde van de eerste helft dwarrelde het afgeweken schot van Augusto Fernandez voorbij doelman Allisson. Scheidsrechter Björn Kuipers riep de Madrileense vreugde echter een halte toe, want de Argentijnse middenvelder had het leer met de arm geraakt.

In het tweede bedrijf lukte het wel voor Atletico. Nadat Nainggolan de paal had getroffen en Carrasco in de 67e naar de kant was gehaald, opende Griezmann (69.) op geniale wijze de score. De Franse aanvaller ramde het leer met een acrobatische halfvolley tegen de netten. AS Roma had genoeg aan een punt om de kwalificatie veilig te stellen en ging op zoek naar de gelijkmaker. De tweede gele kaart (en dus rood) voor Bruno Peres fnuikte de Romeinen. Even later besliste de voor Carrasco ingevallen Kevin Gameiro (85.) de match. Nainggolan maakte de match vol. Chelsea, dat eerder op woensdag met 0-4 won tegen Qarabag, neemt de koppositie in groep C over van AS Roma. Met tien punten zijn de Blues minstens zeker van de tweede plaats. AS Roma (8 ptn) ontvangt op de laatste speeldag Qarabag (2 ptn), Atletico (6 ptn) moet winnen in Londen en rekenen op puntenverlies van de Romeinen.

