Burgemeester Liverpool wil onderzoek naar duel met Atlético en mogelijke link met verspreiding coronavirus jv

24 april 2020

08u06

Bron: ANP 1 Champions League Burgemeester Steve Rotheram van Liverpool wil onderzoeken in hoeverre de komst van Spaanse voetbalfans heeft bijgedragen aan de verspreiding van het coronavirus in zijn stad. Op 11 maart bezochten 3.000 supporters van Atlético Madrid de Engelse stad, vanwege het duel met Liverpool in de Champions League. Slechts enkele dagen later ging Madrid in een lockdown.

"We hebben daarna een enorme toename van de ziekte gezien, wat resulteerde in 1.200 positief op het virus geteste personen in onze stad", aldus Rotheram. "Er waren hier 3.000 Spaanse supporters. Ik wil weten of onze regering eerder had moeten ingrijpen en ze de toegang tot ons land had moeten weigeren. Madrid was in die periode al een 'hotspot' van het virus. Mogelijk is dat volkomen onderschat."

Er waren bij de wedstrijd op Anfield ongeveer 52.000 toeschouwers. De regering liet eerder al weten dat de beslissing op dat moment nog niet in te grijpen was gebaseerd op wetenschappelijk advies. "Mocht de regering een verkeerde inschatting hebben gemaakt, is dat een schandaal", aldus de burgemeester.