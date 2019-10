Buitenlandse pers ziet Club Brugge Hazard en co de touwen injagen: “Authentieke nachtmerrie voor Real” AB/GVS

02 oktober 2019

06u00

Bron: El Confidential, La Gazetta dello Sport, El Mundo Deportivo, Daily Mail 0 Champions League Bijna een stunt voor blauw-zwart in het Estadio Santiago Bernabéu. En dat is ook de buitenlandse pers niet ontgaan. “Club Brugge zorgde ervoor dat Real in de touwen hing”, klinkt het bij El Confidential. Eden Hazard en ‘Los Blancos’ krijgen de wint van voren. “Dit was een authentieke nachtmerrie voor Real”, aldus La Gazzetta dello Sport.

El Confidential: “Grootste debacle onder Zidane vermeden”

“Real Madrid begeeft zich op een dunne koord in de Champions League”, klinkt het bij het Spaanse El Confidential. “Dit ging dé match worden waarin Eden Hazard zou tonen dat hij Real kan leiden, maar zijn ‘party’ draaide bijna uit op het grootste debacle onder Zinedine Zidane. Iedereen weet dat Hazard veel talent heeft, maar hij kan het verschil niet maken. Hij had geen inspiratie en was niet aanwezig. Nog geen Galáctico. Te weinig persoonlijkheid. Club Brugge zorgde ervoor dat Real in de touwen hing.”

La Gazzetta dello Sport: “Authentieke nachtmerrie voor Real”

“Het aanvallende trio van Brugge sneed als een warm mes door de boter, ofwel de verdediging van Real. Twee of drie passes waren voldoende om voor Courtois op te duiken. Drie keer kregen de bezoekers dat voor mekaar, twee keer kwam er een doelpunt uit voort. Het werd een authentieke nachtmerrie voor Real, een voorspelbare aanfluiting. Al had Real ook pech, denk maar aan de mirakelsave van Mignolet op de kopbal van Varane in minuut 28. Uiteindelijk kon Real schipbreuk vermijden, door de tweede gele kaart van Vormer. 2-2, winst voor de thuisploeg zou hoe dan ook een veel te zware straf zijn geweest voor de club uit Brugge.”

El Mundo Deportivo: “Dennis haalde al het kleur bij Ramos en Varane weg”

“Een nieuwe tegenslag voor Real Madrid”, begon El Mundo Deportivo haar verhaal. “Dit was een onverwacht gelijkspel, waardoor Real nu verplicht is stilaan alles te winnen om nog in Europa te blijven. Real vergat te verdedigen in de eerste helft, terwijl Club Brugge het aanvallende team was. Een team dat verlangde naar meer dan één goal. Voor Club, dat over een solide team beschikt, was rennen in de diepte genoeg om een Real dat zwak verdedigde te bestoken. Dennis haalde al het kleur van de gezichten van Ramos en Varane weg.”

Daily Mail: “Dennis ‘the Menace’”

De Daily Mail zag een Club Brugge dat zichzelf “overtrof” in de eerste helft. “Ze waren op weg naar de zege in Bernabéu, maar Real kon een beschamende thuisnederlaag nipt vermijden”, klinkt het bij de Britse krant. “Emmanuel Dennis maakte twee doelpunten al strompelend. ‘Dennis the Menace’ (Dennis de Bedreiging, red.). Hij was dé gezel voor de ondermaatse Madrileense verdediging. Via Kroos en Casemiro kwam Real langszij - ook dankzij aanvoerder Vormer die Real een handje toestak met een rode kaart. Wie zei dat groepsmatchen saai zijn?”

