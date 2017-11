Buitenlandse pers maakt Anderlecht met de grond gelijk: "Deze ploeg kloppen stelt niets voor" XC

11u28 0 Photo News Champions League Anderlecht ging gisteren pijnlijk de boot in bij PSG: 5-0. Geen al te grote verrassing, maar vooral het spel deugde niet bij paars-wit. In het Parc des Princes konden de Brusselaars amper een deftige aanval in elkaar knutselen. Dat ontging ook de buitenlandse pers niet. Een overzicht.

L’Equipe: “De Belgen konden offensief niet overtuigen en na rust zakte paars-wit helemaal weg." L’Equipe toonde geen genade en buisde zowat de hele ploeg, enkel Trebel en Obradovic haalden een voldoende. Vooral Gerkens, Hanni en Appiah kregen het zwaar te verduren. Hun score: 2 op 10.

L’Equipe rate Anderlecht highly. Most points for a French player... pic.twitter.com/whSnHMGuEl Kristof Terreur 📰(@ HLNinEngeland) link

Le Parisien: “Het was niet nodig om alle middelen te gebruiken om Anderlecht te verslaan. Ze spelen zo naïef en zijn offensief beperkt. Deze ploeg kloppen stelt niets voor, al blijft het wel een Champions League-wedstrijd.”

Daily Mail: “Terwijl PSG uitpakt met indrukwekkende cijfers, moet Anderlecht het met heel wat minder stellen. Vier nederlagen op rij en een doelpuntensaldo van -15. Zij zijn het zwakke broertje van de groep.”

So Foot: “PSG speelde zijn beste wedstrijd van het seizoen, maar dat moet gerelativeerd worden gezien het niveau van de tegenstander. Vanhaezebrouck vertelde op voorhand dat Anderlecht niet naar Parijs afzakte om zich te laten afslachten. In de geschiedenis hebben nog maar weinig mensen zich vrijwillig laten afslachten door met open armen naar de vijand te lopen. Maar het resultaat na afloop: Anderlecht werd afgeslacht."

"Voor de eerste keer in de Champions League heeft PSG zijn opponent volledig uitgebloed achtergelaten op het veld. Anderlecht heeft nul excuses. Ze kunnen zonder berouw de bus opstappen, want in een rematch zouden ze het niet beter doen.”

Photo News

Photo News

AFP