Buitenlandse media zoeken naar superlatieven om prestatie van ‘Beul Ronaldo’ te beschrijven: “Scherp en dodelijk als dolksteken” TLB

13 maart 2019

06u45 1 Champions League “Een magische avond.” Zo beschreef Cristiano Ronaldo het gisteravond zélf. De Portugees had Juventus net met een geweldige hattrick voorbij Atlético Madrid naar de Champions League gekopt/getrapt. De buitenlandse media strooiden vanzelfsprekend met lof in de richting van de Portugese superster. Een overzicht:

L’Équipe: “Ronaldo beul van Atlético”

“Voor de match waren ze in het nadeel, maar Juventus heeft de situatie toch nog helemaal kunnen omdraaien tegen Atlético Madrid”, klinkt het bij de Franse sportkrant L’Équipe. “Dankzij een uitzonderlijk sterke Cristiano Ronaldo, die een hattrick scoorde, konden de Italianen zich alsnog plaatsen voor de kwartfinales. Geweldige prestaties, tegen een Atlético dat uiteindelijk niet één keer tussen de palen wist te trappen.”

Daily Mail: “Garantie op goals”

“Vandaag zagen we ‘Operatie Ronaldo’ in volle glorie. Juventus, dat al sinds 1996 op de Champions League wacht, haalde de man die de club - en zovele anderen - al zo vaak pijn deed. Ronaldo is gewoon een garantie op prijzen. De laatste spijker om de Atlético-kist dicht te timmeren kwam er gisteren in de vorm van een strafschop. Ronaldo voorspelde dat hij zou scoren en dat deed hij ook. Drie keer. De blik van Simeone zei alles. De droom van zijn ploeg was, nog maar eens, verpest door een zekere Portugees. Deze avond was geschreven voor Cristiano Ronaldo. Even diep uitademen, zijn wangen die even bewogen en dan de goal. Ronaldo maakte het waar zoals hij dat al zo vaak deed.”

Algemeen Dagblad: “Ronaldo deed waarvoor Juventus hem heeft aangetrokken”

Zo rustig als hij tot nu toe in de Champions League was geweest, met één doelpunt in de groepsfase en een timide optreden in Madrid, zo overtuigend stond Ronaldo op toen de club die hem juist hiervoor heeft aangetrokken hem nodig had. Binnen vijftig minuten had hij met twee kopstoten zo scherp en dodelijk als dolksteken de 2-0 uit de heenwedstrijd weggewerkt. Toen een verlenging dreigde schoot hij de strafschop binnen die een domme Correa had veroorzaakt.

La Gazzetta dello Sport: “Het stond in de sterren geschreven”

“Het stond allemaal in de sterren geschreven. De sterren die na de partij hevig schenen na de partij in het Juventus Stadium, die voor altijd in het geheugen van de Juventus-fans gegrift zal staan. Het stond in de sterren geschreven dat Cristiano Ronaldo, de man van 100 miljoen euro, Juventus aan de - zeker na de slipper in Wanda Metropolitano - schijnbaar onmogelijke kwalificatie zou helpen. Vanaf de stip bezegelde Ronaldo een ‘magische avond’. De Portugees was gewéldig, maar eigenlijk speelde alle Juve-mannen als gladiatoren. Ze legden alle criticasters het zwijgen op en bewezen dat ze de Champions League wel degelijk konden winnen.”

Marca: “Ronaldo brak de harten van Atlético-fans”

“’Comeback’ was het woord van de avond in Turijn. Juventus won na drie goals van Cristiano Ronaldo schakelde zo Atlético Madrid uit in de Champions League. Meer dan 40.000 fans in het Allianz Stadium zagen Ronaldo Oblak twee keer verschalken met het hoofd en met een strafschop in minuut 86 brak hij het hart van de Spaanse fans. De mannen van Diego Simeone hadden nochtans acht van hun laatste tien matchen tegen Italiaanse ploegen gewonnen en ze slikten de voorbije weken geen goals, maar tegen Juve en de oppermachtige Cristiano waren ze niet opgewassen.”

So Foot: “Straks moet Ronaldo tweede hand bovenhalen”

“Na het laatste fluitsignaal wisten de spelers van Juve waar ze naartoe moesten lopen: in de armen van Ronaldo. In de tribunes was het grote liefde tussen voorzitter Andrea Agnelli en clubicoon Pavel Nedved. Die eerste kreeg de bevestiging van wat hij al wist. Dat hij met 100 miljoen voor Ronaldo een zaakje heeft gedaan. Om dit soort matchen te winnen, legde Agnelli dat vorige zomer graag op tafel. Niet om 50 goals te maken in een Serie A die Juve al zeven keer op rij won, wel om de ‘Oude Dame’ nog eens sinds 1996 de Champions League te bezorgen. Dat weet Cristiano als geen ander. “Hiervoor heeft Juventus me gekocht. Ik probeer mijn job te doen. Zo gelukkig dat ik ben, een magische avond”, sprak hij na de 3-0.

“Deze match doet iedereen er nog eens aan herinneren dat Ronaldo de beste ter wereld is. En dat er dankzij de komst van Cristiano iets veranderd is in Turijn. Hij bezorgt ze niet nóg meer grinta, dat hebben Chiellini en Bonucci al voldoende sinds hun geboorte, wel zorgt hij voor de beslissende goals. Zoals hij vorig jaar met een late penalty Juventus uitschakelde in de kwartfinales van het kampioenenbal, nadat Juve met 0-3 leidde in het Bernabéu. Vijf vingers toonde Ronaldo de fans van Atlético na die 2-0 in de heenmatch. Als Ronaldo dit kunststukje voltrekt, kan hij straks zijn tweede hand bovenhalen om zijn aantal Champions League-triomfen aan te tonen.”