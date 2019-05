Buitenlandse media snoeihard voor Barça: “Toen Origi scoorde, vroegen ze zich af hoe ze zich door zo'n oud trucje in de luren konden laten leggen” ODBS/LPB

09u14 3 Champions League Aan lyrische termen geen gebrek in de buitenlandse media, daags na de stuntzege van Liverpool tegen FC Barcelona. Divock Origi, auteur van twee goals, deelt gretig in de lofbetuigingen. De spelers van Barça van hun kant worden genadeloos door de pekel gehaald. Een overzicht.

Daily Mail: “Wat een durf. Wat een voetbalbrein”

Voor het Britse ‘Daily Mail’ is dit Liverpool nog beter dan de ploeg die in 2005 de Champions League won nadat het in de finale tegen AC Milan van 0-3 achter naar 3-3 ging om te juichen na penalty’s. “Beter dan Istanbul? Ja, dat mag gezegd worden. Omdat dit Barcelona een betere ploeg is dan AC Milan toen. Omdat Lionel Messi beter is dan Kaka. En omdat Liverpool nu beter is dan toen. Liverpool is momenteel niets anders dan verbluffend. Op het einde van deze geweldige, ongelofelijke en fantastische partij, zag je Jurgen Klopp arm in arm met zijn spelers voor de Kop ‘You’ll Never Walk Alone’ zingen. Zelfs enkele murw geslagen Catalaanse fans zongen mee. Je had het gevoel dat dit het moment was waarnaar Klopp toegewerkt had sinds hij een voet aan de Merseyside zette. Deze spirit. Dit eenheidsgevoel. Deze prestatie. Deze passie, deze emotie: het was er allemaal, alles wat hij ooit wou bereiken.”

“Net zoals Chelsea de Champions League won met Jose Bosingwa centraal achterin en Ryan Bertrand op het middenveld, veegde Liverpool de vloer aan met Barcelona met Origi, hun vijfde spits, in de vuurlinie, Shaqiri in zijn steun en Milner op de linksachter. Wat een match van de Reds. Ze hebben Barcelona niet alleen fysiek overklast, maar ook technisch, tactisch en, finaal, ook intellectueel. Een 20-jarige jongen uit West Derby aan de Merseyside, die veel te slim was voor wat velen de grootste ploeg van Europa vinden. Wat een voetbalbrein, wat een durf. Terwijl Barcelona een pauze nam, dacht Alexander-Arnold verder en stuurde hij met een nooit gezien slimmigheidje Liverpool richting finale.”

“Divock Origi, die al enkele van de allerbelangrijkste goals uit de historie van deze club gemaakt heeft, zal met de glorie gaan lopen, maar Alexander-Arnold was het stoute maar geniale brein achter die goal. Doen alsof hij wegliep van de corner, om die dan toch vlug te nemen. Toen Origi in één tijd scoorde, vroegen die van Barça zich ongetwijfeld af hoe ze zich door zo'n oud trucje in de luren konden laten leggen.”

“Liverpool had zelfs geen verlengingen nodig, zoals in Istanboel wel het geval was. Het had niet eens geluk nodig, zoals die avond in Turkije. Dit Liverpool is zo veel meer dan louter die allesverslindende press. Dit was niet alleen moed, maar ook voetbalexcellentie. Je vraagt je vooral af vanwaar dit kwam. Hoe ze, te midden de zwaarst bevochten titelstrijd sinds lang in de Premier League, nog de energie vonden voor dit kunststukje?”

L’Équipe: “Origi nieuwe chouchou van Anfield”

Ook de Franse sportkrant strooide de superlatieven in het rond. “En Anfield zong luid. Heel luid. Het schreeuwde haar liefde, fierheid en trouw uit over zijn helden. Met de Kop in de ogen, de glimlach tot achter de oren, hebben de Reds één van hun strafste Europese exploten ooit intens gevierd. Een week nadat een dubbel van Messi hun dromen leek te ontnemen, deden de jongens van Klopp het onmogelijke: de beste ploeg van Europa en de beste speler ter wereld verdwaasd achterlaten.”

“De helden? Dan komen we uit bij de 24-jarige Divock Origi: dankzij de dubbel van de gewezen spits van Lille speelt Liverpool straks de finale. Bij afwezigheid van Firmino en Salah vond Anfield zijn nieuwe chouchou. Auteur van een onwaarschijnlijk doelpunt waarbij Barcelona letterlijk vergat te verdedigen. Een andere held was Alisson Becker. De Braziliaan, waarvoor Liverpool grof geld neertelde (een slordige 70 miljoen euro, red.), hield zijn ploeg lang in leven. Pogingen van Messi, Coutinho, Alba of Suárez, hij pakte alles. Eén jaar na de Remontada faalt Barcelona opnieuw. De pedalen kwijt, net zoals in Rome. Ook nu verzwolgen door de intensiteit, niet bij machte om de zaken nog om te keren. Een gebrek aan karakter in de moeilijke momenten. Tot jolijt van de Reds.”

De Franse sportkrant bedacht Liverpool als team met een 7 op 10, Barça kreeg amper 3,4. De hoogste noteringen zijn er voor doelpuntenmakers Origi en Wijnaldum met elk een 8.

Marca: “Historisch falen”

De Madrileense sportkrant ‘Marca’ was hard voor FC Barcelona. “Deze nederlaag mag dan even erg zijn als andere Europese ontgoochelingen zoals in Sevilla, Athene of Rome, maar deze komt ongetwijfeld nog harder aan. Dit was een historisch falen, van begin tot einde en van boven tot onder. Dit is een falen omdat Barcelona met 3-0 begon, omdat Salah en Firmino er niet bij waren, omdat Jordi Alba zo veel fouten maakte, omdat ze besef misten bij die vierde tegengoal, omdat ze, ja omdat er zo veel dingen waren. Alleen Arturo Vidal stond zijn mannetje tot hij vervangen werd een kwartier voor tijd. In het heetst van de strijd won hij quasi al zijn duels. Zijn tempo van voor de pauze kon hij simpelweg ook nooit aanhouden. Allesbehalve blij met zijn vervanging, want hij had ook gezien dat Rakitic en Busquets al geel gepakt hadden.”

“Liverpool was beter, maar Barcelona was slecht en ze zullen er elkaar de zwarte piet doorschuiven. Natuurlijk zal Ernesto Valverde de boter gegeten hebben omdat hij niet met een oplossing voor de dag kwam. Maar ook Messi zal een blaam krijgen. Hij scoorde op Anfield niet zoals hij dat haast het hele seizoen gedaan heeft. Dit was een historisch falen dat Barcelona niet makkelijk zal vergeten. Als het dat al ooit zal kunnen.”

Ook andere Spaanse kranten dopen hun pen in vitriool. “Schaamrood op de wangen”, klinkt het bij Mundo Deportivo. “Een donderslag op Anfield”, luidt het dan weer bij AS, dat de vedetten van Barça niet spaart. “Voor het tweede jaar op rij gaan ze onderuit in de terugmatch ondanks een riante uitgangspositie. Barcelona vormde nauwelijks een bedreiging voor Liverpool. Ze dropten een reeks miserabele voorzetten in de zestienmeter, maar leken nooit in staat om te scoren. Mogelijk volgt er na dit fiasco een uittocht op Camp Nou. Je kan je niet voorstellen dat sommige van de oudere spelers zich nog eens kunnen opladen om opnieuw voor de Champions League te gaan.”

AD: “Weergaloze Wijnaldum leidt Liverpool naar Wonder van Anfield”

Onze collega’s van het Algemeen Dagblad halen de loftrompet boven voor de invalbeurt van Georginio Wijnaldum, net als Divock Origi goed voor twee goals. “De tekst op het shirt van de geblesseerde Mohamed Salah leek niet meer dan een troostend gebaar naar de supporters van Liverpool. Never Give Up betekende weinig na de 3-0-nederlaag in Camp Nou tegen Barcelona. Alleen een oprisping van een vedette kon de pijnlijke achterstand wegpoetsen. Georginio Wijnaldum en Divock Origi voldeden tot grote vreugde van het publiek op Anfield met ieder twee treffers aan die opdracht.”

“Barcelona leek zich goed bewust van potentiële valkuilen. De kampioen van Spanje wachtte niet op een ingeving van Messi, maar toonde zich van zijn minder mooie kant. Met geniepige overtredingen werd de vaart uit de aanvallen van Liverpool gehaald. Henderson kreeg van Clément Lenglet een tik op zijn knie, maar kon verder. Andy Robertson was minder gelukkig. Na een schop van Luis Suárez maakte hij plaats voor Georginio Wijnaldum. De komst van de Nederlander, ingevallen na de rust, kwam voor Liverpool als een geschenk uit de hemel. Het wonder van Anfield, waarin alleen de meest verstokte fans geloofden, werd realiteit. Niet Barcelona maar Liverpool speelt op 1 juni in Madrid de finale van de Champions League tegen Ajax of Tottenham Hotspur. Dankzij een sublieme invalbeurt van Wijnaldum.”

De schlemielige manier waarop Barça het vierde doelpunt van Liverpool weggaf, was Luis Suárez niet ontgaan. De Uruguayaan toonde zich hard in zijn kritiek na afloop van de match. “Bij de laatste goal stonden we te kijken als een paar schooljongens”, aldus Suárez. “Niemand bij ons lette op. Dat is onvoorstelbaar en onvergeeflijk. We zijn bedroefd en voelen de pijn. Net als vorig jaar worden we uitgeschakeld op een manier die we hadden kunnen voorkomen. We hebben veel om ons af te vragen en over na te denken. De kritiek op ons zal genadeloos zijn en dat hebben we echt aan onszelf te wijten. Steeds weer dezelfde fouten maken is iets wat niet mag. Maar we hebben dat wel gedaan.”