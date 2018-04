Buffon: "Ronaldo is een buitengewone speler die vergeleken kan worden met Maradona, Messi en Pelé" MDB

04 april 2018

00u10

Bron: Tuttosport/Belga 13 Champions League Opnieuw moest Gianluigi Buffon zich omdraaien na een schot van Cristiano Ronaldo. Voor de negende keer klopte de Portugees het Italiaanse sluitstuk. Niemand doet beter en vooral die tweede treffer van Ronaldo ging na afloop dan ook over de tongen.

Gianluigi Buffon kon niet anders dan zijn meerdere erkennin op die fantastische omhaal van Cristiano Ronaldo. "Cristiano Ronaldo is een buitengewone speler die kan vergeleken worden met Maradona, Messi en Pelé", vertelde de doelman. "Onze fouten? Je speelt tegen kampioenen van ongelooflijke waarde. Uitstekende vaardigheid waarmee je geconfronteerd wordt met een speler die meer dan 500 doelpunten heeft gemaakt in tien jaar voetbal. Dan is het niet eenvoudig om altijd de juiste keuzes te maken. Wanneer je bepaalde tegenstanders ontmoet, is het gewoon beter om te erkennen dat ze simpelweg sterker zijn", was Buffon groots in de nederlaag.

Zidane: "E én van de mooiste doelpunten in de geschiedenis van het voetbal"

Het prachtige tweede doelpunt van Cristiano Ronaldo was volgens zijn coach Zinedine Zidane "misschien nog wel mooier" dan zijn goal in de finale van de Champions League in 2002 in Glasgow.

"Cristiano doet soms dingen die enkel hij kan", opende Zidane. "We kunnen zeggen dat dit één van de mooiste doelpunten in de geschiedenis van het voetbal is. Hij is misschien nog mooier dan mijn goal in Glasgow. Al was die van mij wel beslissend in een finale", voegde Zidane er glimlachend aan toe.

De Fransman scoorde in 2002 in de finale van de Champions League tegen Bayer Leverkusen met een weergaloze volley met links de beslissende 2-1.