Buffon: "Als je dit als ref beslist, heb je geen hart, maar een vuilbak in je lichaam"

12 april 2018

06u26 0 Champions League Juventus-doelman Gianluigi Buffon was na de match woest en ontroostbaar tegelijk. Buffon protesteerde bij de penaltyfase (zie video onderaan) hevig bij de Britse ref Michael Oliver, wat hem op een rode kaart kwam te staan.

"Een scheidsrechter heeft niet het recht om een ploeg in de 94ste minuut uit te schakelen op basis van een uiterst dubieuze beslissing", aldus de 40-jarige doelman na afloop. "Hij kan het niet goed hebben gezien. Real verdient het om verder te gaan, maar we verdienden een eerlijke behandeling van de scheidsrechter. Ik heb de scheidsrechter alleen gezegd dat als hij deze beslissing neemt, hij niets heeft begrepen van zijn vak en beter kan stoppen. Deze arme man heeft geen enkel gevoel. Het team heeft alles gegeven, maar een mens kan niet op deze manier een droom verwoesten na zo'n ongelooflijke comeback. Dan heb je geen hart, maar een vuilbak in je lichaam. Als je niet het karakter hebt om recht in je schoenen te staan en kritiek te slikken, dan moet je in de tribune gaan zitten met je vrouw en je kinderen, een Sprite drinken en chips eten. Geen scheidsrechter worden."

Real-coach Zinédine Zidane vond de rode kaart die Buffon na zijn woede-uitbarsting kreeg overdreven. "Ik denk niet dat hij het verdiende om uitgesloten te worden", aldus Zidane. "In elk geval, dit mag niet uitwissen wat Buffon voor het voetbal heeft gedaan. Hij is een fantastische speler."