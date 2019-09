Bryan Heynen: “We begonnen veel te slap” LPB

17 september 2019

Bryan Heynen stond er na afloop beteuterd bij. “Veel heb ik hier niet op te zeggen”, zei de middenvelder voor de camera van Vier. “We begonnen veel te slap en moesten door die snelle 1-0 direct achtervolgen. We wisten dat ze door het centrum heel sterk waren. Toch komen bijna al hun doelpunten op die wijze tot stand. Dan heb je je niet goed ingesteld op de tegenstander. We moesten veel scherper voetballen, maar dat deden we niet. Ik wil niemand iets kwalijk nemen, maar elke fout in de Champions League wordt gewoon afgestraft.”

Aly Samatta deelde de analyse van zijn ploegmaat. “We vochten niet voor elkaar, we voerden niet uit wat gevraagd was”, zei de Tanzaniaan. “We lieten hen zomaar scoren, ik heb hier geen verklaring voor. Of ik blij ben met mijn doelpunt? Ja, maar als je als team zo presteert, betekent zo’n goal helemaal niks.”