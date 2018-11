Brugse sterren blinken aan de Côte d'Azur: Club pakt eerste CL-zege in 13 jaar en is zo op weg naar Europese overwintering TLB

20u45 71 AS Monaco ASM ASM 0 einde 4 CLU CLU Club Brugge Champions League Eindelijk. Club Brugge heeft eindelijk, na dertien jaar, nog eens kunnen winnen in de Champions League. De mannen van Ivan Leko pakten een levensbelangrijke driepunter op het veld van het zwaar zieke AS Monaco. Het werd 0-4 in het Stade Louis II, de grootste zege ooit voor een Belgische ploeg in de Champions League. De Brugse goals kwamen van de voeten van Hans Vanaken (2x), Wesley Moraes en Ruud Vormer- die weer in de basis startte. Club neemt door de klinkende zege een stevige optie op de derde plaats in groep A, en wie weet zelfs meer?

De match begon nochtans met een domper voor Club. Krépin Diatta, goed tegen KRC Genk, viel al snel uit met een spierblessure en Dion Cools kwam hem vervangen. Monaco kreeg ook meteen twee prima kansen, maar Falcao kopte naast en Horvath hield Diop met een heerlijke parade van de 1-0. Levensbelangrijke redding van de Amerikaan, zeker omdat de match daarna volledig kantelde.

Meteen na de kans voor Diop, kon Vanaken er immers 0-1 van maken. Rits bracht de bal goed voor doel, Wesley liet handig lopen en Vanaken liet Benaglio met zijn linker geen kans. Club op rozen en dat was zeker het geval als ref Dias blauw-zwart vier minuten later een handje hielp. De Portugees legde de bal op de stip nadat een knal van Vanaken tegen de armen van Barreca belandde. De topfavoriet voor de Gouden Schoen nam zelf plaats achter de bal en faalde niet: 0-2.

Vormer zet kers op de taart

De 1.200 meegereisde Brugse fans kirden van de pret, zeker toen Wesley Moraes er nog in de eerste helft 0-3 van maakte. De Braziliaan zocht en vond ruimte in de rug van Glik, kwam goed naar binnen en knalde zijn tweede roos van deze CL-campagne keurig in de verste hoek. Thierry Henry zuchtte eens diep. Daarvoor liet ‘Titi’ Romelu en Eden niet achter.

Club haalde de rust met 0-3 en kwam na de pauze op geen enkel moment in de problemen. Tielemans deed zijn stinkende best, maar de middenvelder vocht tegen de bierkaai. Zeker toen Henry in minuut 61 ostentatief de handdoek gooide. De voormalige spits haalde Falcao naar de kant en gooide een paar kerels in de strijd die zelfs nog niet met de auto mogen rijden. Waar zijn die ruim 400 miljoen van Mbappé en co heen?

Ruud Vormer zal het alvast worst wezen. De Gouden Schoen zetten vijf minuten voor affluiten nog de kroon op het werk met de 0-4 na dramatisch werk van Jemerson en co. Een gala-avond werd het voor Club, uitgerekend in Monaco. Club staat nu stevig derde in groep A en neemt een stevige optie op Europese overwintering.