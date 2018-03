Britse media scherp voor Chelsea-doelman: "Een wonder dat bij affluiten Messi himself niet door de benen van Courtois was gelopen" LPB

15 maart 2018

10u18 0 Champions League Thibaut Courtois zag er gisteravond niet te best uit bij het eerste en derde doelpunt van FC Barcelona. Twee keer zag de Chelsea-doelman de bal door zijn benen vliegen. Een feit dat ook de Britse media niet is ontgaan. Een bloemlezing uit de scherpe commentaren.

"Op Stamford Bridge was het de blunder van Andreas Christensen die op dramatische wijze de match op zijn kop zette. Ditmaal was het Thibaut Courtois die de schuld grotendeels op zich mag nemen", luidt het in The Guardian. "En dat na pover keeperswerk bij het eerste en, in mindere mate, derde doelpunt. Zelfs Messi zou vanop tien meter geen bal door iemands benen proberen te spelen. Thibaut Courtois overkwam het niettemin bij het eerste schot van de avond en liet er na de rust nog zo eentje binnen."

The Mirror was een stuk cynischer in zijn commentaar. "Bij het derde doelpunt was Courtois opnieuw niet in staat om zijn benen dicht te doen. Het mag een wonder heten dat toen Damir Skomina affloot, Messi himself niet door de benen van Courtois was gelopen."

De Daily Mail toont zich iets meer vergevingsgezind voor het weifelende optreden van Courtois. "Het schot van Messi vloog door de benen van Courtois tegen de netten. Hij zou niet op deze wijze mogen geklopt worden, en evenmin vanop die plaats. Hij ging traag en onbeholpen tegen de grond. In zijn voordeel pleit: het was Messi. Real Madrid moet een manier vinden om Messi af te stoppen. Als ze vanavond gekeken hebben, zal zijn prestatie Courtois weinig baat brengen. David De Gea lijkt op dit moment een veel betere optie."

Ook in The Times wordt gealludeerd op Real Madrid en (een mogelijke transfer van) Courtois. "Er zijn tal van problemen bij Chelsea, nu ook met Thibaut Courtois, die aan een zwak seizoen bezig is. Op een bepaald moment leek Courtois zichzelf een transfer naar Real Madrid aan te praten. Nu ziet het er uit alsof Courtois speelt alsof hij zo'n transfer wil verijdelen. Hij was gisteren echter niet de enige die fouten maakte."