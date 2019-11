Brandon Mechele: “Dit voelt aan als een overwinning” ABD

26 november 2019

21u11 0 Champions League Mixed feelings bij Brandon Mechele. De verdediger van Club Brugge was euforisch na de late gelijkmaker tegen Galatasaray. “Maar misschien hadden we wel moeten winnen.”

“Dit voelt aan als een overwinning”, glimlachte Brandon Mechele. “Hier in de laatste minuut scoren... Zalig, echt waar.” De centrale verdediger van Club Brugge, dat geen superwedstrijd speelde, was wel eerlijk. “We begonnen niet scherp genoeg aan de wedstrijd. We verloren te veel duels en kregen al vroeg een ongelukkig doelpunt tegen. Maar we zijn blijven voetballen en gaven doorheen de wedstrijd weinig weg.”

Geleidelijk aan kwam blauw-zwart wel beter in de match en het versierde enkele grote kansen. “Hier zat meer in en misschien hadden we wel moeten winnen”, aldus Mechele. “Zonde van dat vroege doelpunt. Uiteindelijk voelt dit als een gewonnen doelpunt. Nu hopen dat we die derde plaats kunnen vasthouden.”