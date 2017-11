Borussia Dortmund in de penarie: de aanval is niet altijd de beste verdediging Glenn Van Snick

Champions League Borussia Dortmund staat met de rug tegen de muur. Wil het ook na nieuwjaar nog op het kampioenenbal aantreden, moeten de geelhemden vanavond winnen tegen Tottenham en binnen twee weken de scalp pakken van Real Madrid én mag de Koninklijke straks niet winnen van APOEL Nicosia. Haast onmogelijk. De fout van Peter Bosz?

Aanvallen aanvallen aanvallen. Ook in de Champions League verloochent Peter Bosz zijn speelstijl niet. Enig probleem: met tegenstanders als Real Madrid en Tottenham kan je dan wel eens in de penarie komen. Een schamele 2 op 12 en nog moeten bikkelen met APOEL Nicosia - waar het nota bene twee keer troosteloos tegen gelijkspeelde - voor een plek in de Europa League. Na één finale en twee kwartfinales in de afgelopen vier jaar hadden fans én spelers zich ongetwijfeld wat anders voorgesteld.

De attractieve doch naïeve speelstijl van de Nederlander - ook bij Ajax stond een defensieve aanpak niet in zijn woordenboek - wordt in Duitsland dan ook openlijk in vraag gesteld. "Tijdens het blamerende optreden tegen APOEL was een bus geen overbodige luxe geweest, want weer hield Dortmund niet de nul", kopte Süddeutsche Zeiting na een draw tegen de Cyprioten. Een flinke sneer, Bosz had immers voor de match gezegd nooit een bus voor doel te zullen parkeren. "BVB is nog maar een Euro-dwerg, helemaal NIXkosia", vulde BILD aan.

Maar er is meer aan de hand. De leermeester ligt namelijk in de clinch met de vedette van de ploeg: Pierre-Emerick Aubameyang. 135 doelpunten in 204 wedstrijden voor 'Die Borussen' waarvan tien in acht duels dit seizoen. De afgelopen weken zou de Gabonees evenwel verschillende keren te laat op training zijn aangekomen, waardoor de Nederlander hem afgelopen weekend disciplinair strafte voor het treffen met Stuttgart. Toch kan Bosz maar beter beroep doen op zijn prijsschutter, al was het maar om dat ticket voor de Europa League veilig te stellen. En misschien toch ook even zijn eigen principes opzij zetten?

