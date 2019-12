Borussia Dortmund heeft veel moeite met Slavia Praag, maar overwintert wel in Champions League ABD

10 december 2019

22u55 0 Borussia Dortmund BVB BVB 2 einde 1 SLA SLA Slavia Praag

Borussia Dortmund heeft zich ten koste van Inter Milaan geplaatst voor de volgende ronde ronde in de Champions League. De Borussen wonnen in eigen huis van Slavia Praag. Een felbevochten zege, want Dortmund had alle moeite van de wereld om de Tsjechen opzij te zetten. Sancho en Brandt scoorden voor de Duitsers en Bürki hield zijn ploeg vaak recht met enkele uitstekende reddingen. Ondanks een rode kaart van Weigl hield Dortmund zijn voorsprong vast en in de andere match van groep F won Barça met 2-1 van Inter. Genoeg voor Borussia om zich (op een diefje) te kwalificeren.