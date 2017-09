Boeckx scherp: "Zij hadden een paar ballen en wij niet" MDB

Bron: VTM 0 Photo News Champions League Frank Boeckx had zijn 31ste verjaardag ongetwijfeld anders voorgesteld. Het sluitstuk van Anderlecht moest zich drie keer omdraaien in de sleutelwedstrijd tegen Celtic. "We liepen achter de feiten aan", aldus Boeckx.

"Ik denk dat we van in het begin geen greep hadden op de wedstrijd", steekt Boeckx van wal. "We liepen achter de feiten aan en we krijgen drie vermijdbare doelpunten tegen. Ik kan de fans wel begrijpen dat ze niet tevreden zijn. We gaan de koppen bij elkaar steken en naar oplossingen zoeken."



"We hadden de meeste mogelijkheden, maar in de omschakeling waren we niet verstandig genoeg. Ik denk niet dat we naar de tactiek moeten kijken, maar wel naar de spelers en de wil om te winnen. Zij hadden het paar ballen en wij niet. De strijd om de derde plaats is niet gestreden. Als we daar gaan winnen, dan komt het aan op doelpunten. We moeten naar daar gaan om een resultaat te halen."

