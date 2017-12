Boeckx: "Als je zo’n stadion stil krijgt, dan weet je dat je goed bezig bent" XC en GVS

Bron: Q2 0 Photo News Champions League Pieter Gerkens en Frank Boeckx deden meer dan hun duit in het zakje vanavond. De middenvelder dwong Simunovic tot een owngoal terwijl Boeckx enkele keren gevat tussenkwam.

"Ik sta hier met gemengde gevoelens", vertelde Pieter Gerkens vlak na de match voor de microfoon van Q2. "We spelen een degelijke wedstrijd tegen een lastige tegenstander op een moeilijke verplaatsing. Maar uiteindelijk brengen die drie punten niet veel op. De kans van Kums was inderdaad een grote mogelijkheid van kortbij, maar hij wilde er niet in. Je weet dat elke bal erin moet wil je hier met 0-3 winnen, en dat was niet het geval."

"Of Celtic zo zwak was of wij net zo goed? Wij waren de eerste helft vooral heel sterk", gaat Gerkens verder. "We zetten hoog druk met het hele team, dan is het voor elke tegenstrever moeilijk. Maar het is belangrijk voor de komende competitiematchen dat we het Europees toneel eervol verlaten."

Boeckx: “Als ploeg fantastisch gepresteerd"

“Als ploeg hebben we vandaag fantastisch gepresteerd. Als je dit stadion stil krijgt, dan weet je dat je goed bezig bent”, klonk het na afloop bij Frank Boeckx. “We wisten natuurlijk op voorhand dat het heel moeilijk zou worden om hier met 0-3 of 1-4 te winnen, maar tijdens de partij geloofde ik er wel in. Ook nadat Sven Kums die grote kans in de openingsfase miste”, aldus de goalie van Anderlecht. "We hebben getoond dat we Celtic zeker aankunnen, dat is een ploeg die elk jaar Champions League speelt. Daar moeten we ons aan optrekken. Die andere twee teams uit onze groep (Bayern München en PSG, red.) zijn wel buiten categorie."

