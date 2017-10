Blunderende Svilar betaalt meteen leergeld, maar krijgt wel lof van José Mourinho Mike De Beck

22u40 0 Action Images via Reuters Champions League In groep A kregen we in Benfica - Manchester United een Belgisch onderonsje. Mile Svilar in de ene hoek tegenover Romelu Lukaku in de andere hoek. Niet toevallig allebei opgegroeid in de jeugd van Anderlecht. Svilar eiste ongewild de hoofdrol op door met de bal in de handen de doellijn te overschrijden. Het bleef bij 0-1 zodat Manchester United met 9 op 9 aan de groepsfase is begonnen.

Mile Svilar, in de zomermercato overgekomen van Anderlecht, kreeg plots alle schijnwerpers op zich gericht. Met zijn 18 jaar en 52 dagen is het sluitstuk van Benfica namelijk de jongste doelman ooit op het kampioenenbal. Een statistiek die de jonge snaak afsnoept van ene Iker Casillas. Toch niet van de minste. Svilar moest er meteen stevig tegenaan en kreeg in de eerste helft een botsing met ploegmakker Dias te verwerken. Niet veel later kopte Romelu Lukaku tegen de dwarsligger, al werd er wel eerst gefloten voor een fout op Svilar.

Touch of class from @RomeluLukaku9. Consoling a young goalkeeper after the game. Two former Anderlecht boys and countrymen. #mufc pic.twitter.com/4okk5sPgnl Kristof Terreur ¿¿(@ HLNinEngeland) link

Svilar had tot dan toe alles onder controle totdat hij iets na het uur gruwelijk in de fout ging. Marcus Rashford zette zich achter een vrije trap en zag dat de doelman van Benfica ver van zijn goal verwijderd was. Svilar keerde nog op zijn stappen terug en pakte de bal ook, maar in al zijn ijver overschreed hij met de bal de doellijn. Een bijzonder knullig doelpunt. "Ik verkies een keeper die risico's neemt boven eentje die negentig minuten op zijn lijn blijft staan. Enkel grote keepers maken zulke fouten", nam José Mourinho het op voor de jonge man. "Svilar is een fenomeen." En ook de jonge Mile nam het voor zichzelf op. "Ik kon beter gedaan hebben, maar die fase zal me in de toekomst niet beïnvloeden. Het maakt deel uit van mijn groei. Ik ben mentaal klaar om hiermee om te gaan."

That¿ll do Rash, that¿ll do. Poor Mile Svilar they¿re gonna give it to him at school tomorrow. pic.twitter.com/R24dQuScuw Adam Joseph(@ AdamJosephSport) link

Wel een doelpunt dus met grote gevolgen. In een wedstrijd die afstevende op een scoreloos gelijkspel kreeg Manchester United zo de drie punten zomaar in de schoot geworpen. In het ultieme slot kreeg Luisao nog zijn tweede gele kaart na een drieste tackle. De Mancunians starten zo met een negen op negen in de groepsfase van de Champions League. Benfica blijft na drie wedstrijden achter met nul punten.

Classy stuff. :clap:



Manchester United players console 18-year-old Mile Svilar at the final whistle. pic.twitter.com/749Pd5eaLU Squawka News(@ SquawkaNews) link

