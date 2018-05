Blunderende Karius zoekt naar woorden na horrorfinale: "Ik heb eigenlijk niet geslapen...kon ik de klok maar terugdraaien" TLB

27 mei 2018

17u50 6 Champions League Neen, Loris Karius heeft niet geslapen na de Champions League-finale van gisteravond. Dat schrijft hij in een emotionele reactie op Instagram. De 24-jarige Duitse doelman van Liverpool ging in de match van het jaar twee keer pijnlijk in de fout en lag zo aan de basis van de 3-1-nederlaag van 'The Reds'.

"Ik heb eigenlijk niet geslapen tot nu...", schrijft Karius op zijn Instagram-account. "De scènes blijven zich maar opnieuw afspelen in mijn hoofd. Het spijt me enorm, voor mijn ploegmaats, de fans en de staff van Liverpool. Ik besef dat ik het verpest heb met twee flaters en dat ik jullie in de steek heb gelaten. Kon in de tijd maar terugdraaien."

"We hadden het gevoel dat we Real konden kloppen en dat maakt het alleen maar pijnlijker. Ik wil onze ongelooflijke fans bedanken die na Kiev zijn gekomen en ons zelfs na de match blijven steunen zijn. Ik vind dat zeker niet vanzelfsprekend en we hebben nog maar eens getoond dat we één grote familie zijn. Bedankt, we komen sterker terug."