Blunder Vandevoordt gaat Europa rond: “Poging om indruk te maken werd een kostelijke fout” Redactie

11 december 2019

09u55 0 Champions League Maarten Vandevoordt zal zich z’n Europees debuut nog lang heugen. De Maarten Vandevoordt zal zich z’n Europees debuut nog lang heugen. De 17-jarige doelman van Racing Genk ging tegen Napoli pijnlijk in de fout in de openingsminuten en dat is ook de buitenlands pers niet ontgaan.

De jongste doelman ooit in de Champions League met z’n 17 jaar en 287 dagen. Het moest gisteren een avond om te genieten worden voor Maarten Vandevoordt. De Racing Genk-doelman kreeg na sterke prestaties in de beker tegen Antwerp en de competitie tegen Cercle Brugge z’n kans in de Champions League van coach Hannes Wolf.

Als recordman waren er natuurlijk extra ogen op onze landgenoot gericht. En die zagen allemaal hoe Vandevoordt in de derde minuut een weinig benijdbare terugspeelbal kreeg van Lucumi. De Genk-goalie had geen tijd om het leer weg te werken en koos voor een kapbeweging. Die actie mislukte en zo kon Arek Milik de makkelijkste goal uit z’n carrière scoren.

Vandevoordts ploegmaats namen de verantwoordelijkheid voor de blunder van hun doelman deels over. Zo liet Casper De Norre zich na de wedstrijd ontvallen dat ze hun teamgenoot “in de shit hadden gestoken”. Ook coach Wolf nam zijn jonge doelman niets kwalijk. Zelf reageren deed de 17-jarige keeper niet, hij werd afgeschermd door de Genkse persdienst.

TuttoMercatoWeb: “Hij betaalde de prijs voor match die te groot was voor hem”

“Vandevoordt is nog jong en heeft talent, maar hij betaalde meteen de prijs voor een wedstrijd die eigenlijk te groot was voor hem. Zijn dure fout liet Milik toe om één van de makkelijkste goals uit zijn carrière te maken’, schreef TuttoMercatoWeb over de blunder van de Genk-keeper.

“Het werd na enkele minuten heel makkelijk toen ‘baby-doelman’ Vandevoordt in de kleine rechthoek begon te dribbelen’, klonk het dan weer in Corriere dello Sport.

Daily Mail: “Poging om indruk te maken werd een kostelijke fout”

The Daily Mail hield het op een gruwelijke fout. “Het had een historische avond moeten worden voor Maarten Vandevoordt. Hij kwam in dezelfde rij als Iker Casillas, David De Gea en Peter Cech, maar zijn Champions League-debuut ging al na drie minuten in rook op nadat een mislukte Cruijff-beweging verkeerd ging. Zijn poging om meteen indruk te maken werd een kostelijke fout en zal om de verkeerde redenen onthouden worden.”

De Telegraaf: “Jongste goalie ooit gruwelijk in de fout”

“Jongste goalie in Champions League gaat gruwelijk in de fout”, kopten de Nederlandse collega’s van ‘De Telegraaf’ tot slot. Bij het AD hield men het op de feiten:“Met zijn 17 jaar, 9 maanden en 10 dagen werd Vandevoordt de jongste keeper ooit in de Champions League, maar het werd voor de jonge Belg een debuut om snel te vergeten.”