Blunder Mile Svilar zindert na, behalve troost en spot ook boude voorspelling van Mourinho: "Svilar zal ooit grote koffer vol geld kosten" Bart Fieremans

14u03 0 Photo News Champions League Over zijn naambekendheid in het voetbal hoeft Mile Svilar zich al geen zorgen meer te maken. Iedereen kent hem nu als de jongste doelman ooit in de Champions League, waarin hij bovendien een blunder maakte die de wereld rondging.

Alsof de spotlights dan nog niet hard genoeg schijnen in zijn Europese debuut bij Benfica, deed de gerenommeerde coach José Mourinho van Man. United er na de wedstrijd nog een schep bovenop: "Ofwel heeft Benfica een topkeeper voor meerdere jaren, of de voorzitter mag een grote koffer klaarzetten want clubs zullen over een paar jaar veel geld voor hem betalen." Zo zinspeelt Mourinho nu al op een grote transfer van Svilar, die hij in een adem een "fenomeen" als doelman noemde.

Het is opvallend veel lof voor iemand die nog alles moet bewijzen op het allerhoogste niveau en waarvan Mourinho ook verklapte dat de blunder niet helemaal toevallig tot stand kwam: "Ik vertelde de spelers hoe goed hij was, maar we hadden ook statistieken en informatie over stilstaande fases. We hadden een strategie om het hem oncomfortabel te maken, met veel spelers rond hem in corners om hem onder druk te zetten, en we wisten ook dat hij op vrije trappen veel riskeert." Zelden zal een keeper na een fout ook zo getroost zijn door ploegmaats én tegenstanders dan Svilar gisterenavond, met zijn jonge leeftijd als verschoning: zijn blunder wekte een mix van medelijden en symathie op. Romelu Lukaku was een van de spelers die Svilar twintig seconden lang probeerde op te monteren. De Engelse pers kwam via Svilar ook te weten welke woorden Lukaku daarbij in de mond nam: "Romelu zei dat ik me geen zorgen moest maken, maar hard moet blijven werken en dan komt het in orde."

In de internationale media konden de troost en schouderklopjes richting Svilar ook wel op de nodige aandacht rekenen: "De sterren van Manchester United reageerden perfect (op Svilar, red)", schrijft Die Welt. "Ze toonden een grote geste van fairplay, maar het zal de treurnis van de jongste doelman in de CL-geschiedenis slechts voor een kort moment verzacht hebben." Het Portugese toonaangevende voetbalblad A Bola was nog mild met een grote kop 'Disculpado' en een foto van Svilar op de voorpagina: 'Verontschuldigd', omdat coach en spelers de fout van Svilar lijken te verschonen. A Bola pakt ook wel groot uit met de kritiek van ex-Liverpool-kapitein Steven Gerrard op Benficacoach Rui Vitoria dat hij voor Svilar in het doel gekozen heeft: "Iedereen praat nu over de fout van Svilar, maar eigenlijk zou iedereen nu de coach moeten bevragen. Svilar was niet klaar om in de Champions League te spelen."

In de Britse media was de teneur harder voor Svilar: het boulevardblad The Sun sprak over een "freak goal": "Het was een debuut om snel te vergeten." The Daily Mirror kopte "Boy Blunder" en The Guardian schreef: "Oh dear. Dat is een nachtmerrie voor een jonge keeper. Wat een harde les voor de 18-jarige." Op de sociale media ziet Svilar zich dan weer als een mikpunt van spot voorgesteld met ludieke teksten: "Svilar komt in de zeldzame lijst van doelmannen die doelpunten scoren in de Europese competitie", of "Wanneer een doelman te jong is om te weten of de bal over de lijn is", of nog "Hadden jullie me niet kunnen waarschuwen dat de ballen bij de volwassenen zwaarder wegen?" Maar ook Gary Lineker, de befaamde voetbalanalist van BBC, kon het niet laten op de blunder van Svilar te reageren met een creatieve tweet: "De jongste doelman ooit in de Champions League zag er net uit als de jongste doelman ooit in de Champions League."

