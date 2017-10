Bijna slechtste doelsaldo ooit voor Anderlecht en alwéér eruit na vier duels: tien dingen die u moet weten na deel 1 van vierde speeldag Champions League Peter Luysterborg

Champions League Deel 1 van de vierde speeldag in de Champions League leverde een aantal opvallende vaststellingen op. Wij lichten er tien dingen uit en wat blijkt? Anderlecht vestigde of benaderde vanavond enkele bedenkelijke records.

Op één na slechtste doelsaldo ooit voor Anderlecht

Met -15 (0 goals voor, 15 tegen) heeft Anderlecht na vier groepswedstrijden het op één na slechtste doelsaldo ooit. Enkel het Wit-Russische BATE Borisov deed tijdens het seizoen 2014-2015 met -17 nóg slechter.

Anderlecht voor de derde keer al na vier duels uitgeschakeld

Voor de derde keer in de geschiedenis is Anderlecht al na vier groepsmatchen uitgeschakeld. Enkel Steaua Boekarest, Spartak Moskou, CSKA Moskou en Dinamo Zagreb deden in het verleden even slecht.

PSG breekt record Manchester United

Met 17 doelpunten na vier groepsduels zet PSG een nieuw Champions League-record neer. Het doet daarmee één goal beter dan Manchester United, dat in het seizoen 1998-1999 tot 16 treffers kwam in vier groepsmatchen. Finaal zou Man United de Champions League dat seizoen ook winnen. U weet nog wel, die finale tegen Bayern München (2-1) met zijn waanzinnige afloop. Een goed voorteken voor PSG?

Drie grootste nederlagen telkens tegen PSG

Toeval of niet: Anderlechts drie grootste nederlagen in de Champions League waren allemaal tegen PSG. 5-0 vanavond, 0-4 twee weken geleden in Brussel, 0-5 bij de grote Zlatan-show op 23 oktober 2013, ook in het eigen Astridpark.

Kurzawa scoort eerste 'Franse' hattrick voor PSG

Layvin Kurzawa scoorde vanavond een hattrick tegen Anderlecht. Daarmee wordt hij de eerste PSG-speler van Franse origine die daarin slaagt in de Champions League. Met dank aan een weifelende RSCA-verdediging.

Zes hattricks tegen, niemand doet slechter dan paars-wit

Over hattricks gesproken: de drie goals van Kurzawa vormden de zesde hattrick die Anderlecht moest incasseren in de Champions League. Niemand doet slechter. Met vijf hattricks tegen deelde paars-wit tot vanavond het diepterecord met Olympiakos.

Mile Svilar breekt twee records

Mile Svilar brak vanavond twee records. Hij werd de jongste doelman ooit die in de Champions League een penalty stopte. Tegelijk werd Svilar de jongste speler ooit die in de Champions League een own-goal maakte. De doelman van Benfica is 18 jaar en 65 dagen oud.

Chelsea evenaart grootste CL-nederlaag ooit

Chelsea verloor met 3-0 bij AS Roma en evenaarde daarmee zijn grootste Champions League-nederlaag ooit. Op 20 november 2012 ging het met dezelfde cijfers de boot in op het veld van Juventus.

Chelsea incasseert ook snelste tegengoal ooit

Chelsea incasseerde in Rome ook zijn snelste goal ooit in de Champions League. Na 38 seconden zette Stephan El Shaarawy de Londense netten al bol. Voordien had Chelsea voor de derde minuut nooit een goal geïncasseerd op het kampioenenbal.

Barça kan niet scoren, voor het eerst in bijna vijf jaar

Olympiakos - FC Barcelona 0-0. Voor het eerst in bijna vijf jaar slaagde Barça er niet in te scoren in een groepsmatch van de Champions League. De vorige keer dat dat gebeurde, was op 5 december 2012 toen het 0-0 werd tegen Benfica.