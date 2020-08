Beuken De Bruyne en co tegen Lyon de deur naar halve finale open? Op HLN.be kijkt u zaterdag LIVE Redactie

13 augustus 2020

18u12 0 Champions League Zaterdag is het D-Day voor Kevin De Bruyne en Pep Guardiola. Dan neemt Manchester City het in de kwartfinale van de Champions League op tegen Olympique Lyon. Boeken de Citizens een ticket voor de eerste halve finale sinds 2016? Bij HLN.be kijkt u van het eerste tot het laatste fluitsignaal LIVE.

Zou dit dan het jaar van Manchester City worden? De Engelse club probeert al sinds de overname in 2008 te schitteren op het Europese toneel, maar de Citizens schopten het nog maar één keer tot in de halve finales, in 2016. Dit jaar treffen ze in de Final 8 Lyon in de kwartfinales. Dirigeert Kevin De Bruyne Man City voorbij de Fransen naar een halve finale tegen Barcelona of Bayern München? Bij ons hoeft u geen seconde te missen, want de wedstrijd is LIVE te bekijken op HLN.be.

