Beter dan Courtois? De sensationele statistiek van de keeper van Atlético die het voor Club vanavond nog wat moeilijker maakt Hans Op de Beeck

03 oktober 2018

12u58 1 Champions League Wanneer Club Brugge vanavond de fans van Atlético 'Jump Jump' hoort roepen, weten ze dat het helemaal moeilijk gaat worden.

"De Mount Everest van het internationale voetbal ligt in Madrid - Atléti: Europees Supercupkampioen", schrijft onze chef voetbal in zijn voorbeschouwing op de wedstrijd vanavond in het Wanda Metropolitano. Als Club vanavond al het leeuwendeel van de weg richting top heeft afgelegd en voorbij de thuisverdediging is, wacht blauw-zwart nog een ultieme en zware hindernis. Dan moeten ze ook nog eens voorbij 'Jump Jump', zoals de bijnaam van Jan Oblak luidt. Omdat de 1m88 grote Sloveen hoog kan springen als geen ander. Wanneer hij een bal uit het luchtruim plukt of een spectaculaire save maakt, hoor je de fans van 'Los Colchoneros' roepen: 'Jump Jump'.

Een fenomeen, Jan Oblak (25). Niet in het minst om volgende statistiek. Nadat hij afgelopen zaterdag in de derby tegen Real Madrid Bale en co kon verhinderen te scoren, laat de keeper sinds het seizoen 2014/2015 -toen hij bij Atlético de naar Chelsea vertrokken Thibaut Courtois verving- 72 clean sheets optekenen. Dat zijn er zowaar méér dan het aantal goals dat hij geïncasseerd heeft als doelman van de 'rojiblancos': 71. Ook dit seizoen zit hij alweer aan vier clean sheets. Zijn hoogste aantal liet hij optekenen in het seizoen 2015/2016: 24 clean sheets, 18 tegengoals. Goed voor de Ricardo Zamora-trofee, die de keeper met de minste tegengoals in La Liga lauwert. Een award die hij ook de volgende twee jaren pakte. Ook Thibaut Courtois won de Zamora twee keer op rij, met dezelfde defensie voor hem. In 154 matchen verzamelde onze landgenoot bij Atlético 76 clean-sheets. In een wedstrijd op twee. Oblak had na 154 wedstrijden bij Atlético 13 clean sheets meer dan Courtois, maar was ook drie jaar ouder op dat punt in hun loopbaan.

We haven't made this stat up... Jan Oblak really is that good 👀 pic.twitter.com/4gAsxAzQ6p COPA90(@ COPA90) link

Vorig seizoen, toen Atlético de Europa League won: 22 clean sheets, 22 tegengoals. Het helpt Oblak natuurlijk dat de verdediging voor hem, geleid door de onwrikbare Uruguayaan Diego Godin, staat als een huis en Simeone niet anders kent dan een ultra-georganiseerde aanpak, het maakt de verdiensten van Oblak er niet minder om.

Het deed de fans van Atlético en trainer Diego Simeone in het bijzonder dan ook vreemd opkijken, toen de FIFA recent de top drie bekendmaakte van beste doelmannen: Hugo Lloris, Kasper Schmeichel en Thibaut Courtois. Die laatste trok aan het langste eind en in de beste ploeg gekozen door de spelers, stond David De Gea tussen de palen. Geen spoor van Oblak, op die prestigieuze avond in Londen. Simeone kon het niet laten te sneren richting FIFA: "Dat hij niet eens in de top drie weerhouden is, geeft die FIFA Awards weinig credibiliteit. In het milieu wordt er over Oblak gesproken als de allerbeste. Bij ons zou Thibaut Courtois niet in de goal staan." Overigens wilde Simeone Courtois vorige zomer wel terug in het geval Oblak zou vertrekken. Uiteindelijk legde niemand 100 miljoen op tafel voor de Sloveen.