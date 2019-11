Berge: “Straf van Haaland? Zet eender wie voorin en hij krijgt kansen” Redactie

27 november 2019

23u37

Bron: VTM 0

Sander Berge baalde als een stekker na de nieuwe Genkse nederlaag in de Champions League. De Noor zag zijn landgenoot Erling Haaland opnieuw scoren, maar dat was volgens Berge niet zozeer de verdienste van de sluipschutter. “Haaland is een geweldige goede spits. Maar je kan daar eender welke spits zetten. Kansen krijgt hij sowieso. We hebben hun veel te makkelijk laten scoren”, sprak Berge bij VTM. Bekijk het volledige interview in bovenstaande video.