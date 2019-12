Berge: “Het ging te snel voor ons op dit niveau” - Dewaest: “Vandevoordt? Een keeper kan fouten maken” ABD

10 december 2019

21u21

Bron: VIER 0 Champions League Opnieuw een teleurstelling voor RC Genk. 4-0 tegen Napoli en 1 op 18 in de Champions League. “We zijn niet goed genoeg voor dit niveau”, was Sander Berge eerlijk. Aanvoerder Dewaest nam doelman Vandevoordt in bescherming. “Fouten maken kan gebeuren.”

“We hebben de wedstrijd in de eerste helft weggegeven. Onze kansen hebben we niet benut en defensief moeten we meer solide zijn. Dat Maarten Vandevoordt een moeilijk Champions League-debuut beleefde? Ja, maar hij is een jonge keeper. Die kunnen fouten maken. Liever nu een fout dan in belangrijkere wedstrijden, zoals die van zaterdag tegen Waasland-Beveren. Maarten heeft veel talent en hij heeft nog zijn match gespeeld.”

Hoe dan ook is het Europese verhaal van Genk voorbij dit seizoen. “In de Champions League spelen was een droom met een mooie loting, maar het was zeer moeilijk. We hebben we veel geleerd, al hadden we toch meer goals en punten willen pakken.”

Sander Berge: “Het ging te snel voor ons op dit niveau”

“We hebben niet goed gespeeld”, zuchtte Sander Berge. “Neen, we zijn niet klaar voor dit niveau, das nu wel duidelijk. De tegenstanders waren te sterk. Na ruim een half uur stond het alweer 3-0 en was het voorbij. Kijk, we tonen af en toe wel goeie dingen, maar laten ook zien dat we nog jonge spelers zijn die te veel weggeven. het gaat te snel voor ons op dit niveau. Het gaat al moeilijk in de Jupiler Pro League, laat staan hier. Dit is frustrerend. We wilden het Napoli moeilijk maken en we wisten dat ze in een mindere flow zaten. Maar dat lukte niet. Het moest beter. Geen enkele keer konden we 90 minuten goed presteren.” Komende zaterdag volgt het competitieduel tegen Waasland-Beveren. “Dat is belangrijker dan dit, we hebben wat goed te maken in de Belgische competitie.”