Belgen onder vuur en een middenvelder die lang met foto Ronaldo op scheenbeschermers speelde: de elf van Real doorgelicht Tomas Taecke

01 oktober 2019

08u11 0

THIBAUT COURTOIS ****

Doelman - Belg (27)

Wat u moet weten: Ligt flink onder vuur in Madrid. Hield Mignolet sinds 15 november 2011 in totaal 73 keer op de bank bij de Rode Duivels.

Wat u mag weten: Begon in zijn debuutjaar in Genk als zesde doelman aan het seizoen.

DANIEL CARVAJAL **

Rechtsachter - Spanjaard (27)

Wat u moet weten: Jeugdproduct, dat op één jaartje Leverkusen na enkel voor Real speelde. Moest wegens een hartziekte in 2017 vrezen voor zijn carrière, maar stond na twee maanden weer op het veld.

Wat u mag weten: Kreeg op zijn 10de als beste jeugdspeler een geschenk uit handen van clublegende Alfredo Di Stéfano.

SERGIO RAMOS ****

Centrale verdediger - Spanjaard (33)

Wat u moet weten: Spaans recordinternational, bijgenaamd El Capitan. Zorgde tijdens de Madrileense derby voor controverse nadat hij ‘de hoer die je heeft gebaard’ riep richting een grensrechter.

Wat u mag weten: Verkoos Hazard onlangs boven Ronaldo als Wereldvoetballer van het Jaar.

RAPHAËL VARANE ***

Centrale verdediger - Fransman (26)

Wat u moet weten: Geboren en getogen in Rijsel, jeugdproduct van RC Lens.

Wat u mag weten: Kreeg in 2011 telefoon van Zidane namens Real, maar vroeg de legende om hem na zijn examens terug te bellen.

NACHO **

Linksachter - Spanjaard (29)

Wat u moet weten: Jeugdproduct, die de geblesseerde Marcelo en Mendy vervangt op de linksachter.

Wat u mag weten: Bleef ondanks de komst van Militão en Mendy. Genoot interesse van Sevilla, maar koos voor de club waar hij sinds zijn 11de speelt.

CASEMIRO ***

Verdedigende middenvelder - Braziliaan (27)

Wat u moet weten: Lag als kind drie maanden in het ziekenhuis met hepatitis.

Wat u mag weten: Wordt door zijn ploegmakkers ‘Casemito’ genoemd. ‘Mito’ is het Spaanse en Portugese woord voor mythe.

TONI KROOS ***

Centrale middenvelder - Duitser (29)

Wat u moet weten: Was op zijn 17de de jongste debutant ooit voor Bayern München.

Wat u mag weten: Is de enige Oost-Duitser die ooit de wereldbeker won.

LUKA MODRIC ****

Centrale middenvelder - Kroaat (34)

Wat u moet weten: Won in 2018 de Ballon d’Or. Maakte daarmee een einde aan de tien jaar durende heerschappij van Messi en Ronaldo.

Wat u mag weten: Speelde lang met een afbeelding van Ronaldo - de Braziliaan - op zijn scheenlappen.

LUCAS VÁZQUEZ **

Flankaanvaller - Spanjaard (28)

Wat u moet weten: Heeft drie Champions Leagues in de trofeekast staan. Trapte in 2016 allereerste strafschop in penaltyreeks tegen Atlético Madrid in San Siro.

Wat u mag weten: Had in 2016 nog geen enkele selectie voor de nationale ploeg tot bondscoach Del Bosque hem opriep voor EK in Frankrijk.

KARIM BENZEMA ****

Spits - Fransman (31)

Wat u moet weten: Scoorde het snelst ooit in een ‘Clásico’. Na 21 seconden in 2011 (3-1-verlies).

Wat u mag weten: Klopte Mignolet in Bernabeu in 2014 (1-0).

EDEN HAZARD ****

Flankaanvaller - Belg (28)

Wat u moet weten: Kende een moeilijke start in Madrid. Wacht nog steeds op zijn eerste doelpunt voor de Koninklijke.

Wat u mag weten: Speelt voor de derde keer tegen een Belgische club in Europa. Speelde eerder met Rijsel tegen Gent (EL-poule in 2010, 1-1 en 3-0) en Genk (EL-voorronde in 2009, 2-1 en 4-2).