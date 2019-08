Bekijk hier alle goals uit het CL-duel tussen Dinamo Kiev en Club Brugge Redactie

13 augustus 2019

20u38 0

Na amper zes minuten spelen in Kiev mocht Club Brugge-doelman Mignolet de bal al meteen uit het net vissen. Mykolenko werd op links makkelijk vrijgespeeld, man-in-vorm Buialskyi trapte diens voorzet in één tijd laag tegen de netten. Een vroege opdoffer voor blauw-zwart, maar toch ging het niet met een achterstand rusten. Op een hoekschop van Vormer torende Deli boven iedereen uit. 1-1. Maar ook in de tweede helft lukte de thuisploeg een vroeg doelpunt. Verbic zag zijn schot nog tegen de paal belanden, maar Shepelev kon in de herneming makkelijk binnen tikken. 2-1.

