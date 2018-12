Beelden van ongeziene karatetrap Thomas Müller gaan de wereld rond: “Everybody was Kung Fu Fighting” ODBS

13 december 2018

10u12 3 Champions League Dat zelfs bij een ervaren Duitse international van 29 het licht in de bovenkamer nog even kan uit gaan, bewees Thomas Müller gisteravond in de Amsterdam ArenA. De beelden van zijn karatetrap gaan ondertussen de wereld rond. Jackie Chan, Karate Kid, Conor McGregor: Müller is het vandaag allemaal.

Na rood voor Wöber bij een 1-1-tussenstand was er geen vuiltje aan de lucht voor Bayern in Amsterdam. Een draw volstond voor de Beierse grootmacht om de eerste plaats te pakken. Tot Müller een kwartier voor tijd uitpakte met een duidelijk onbedoelde maar ook onwaarschijnlijke actie: met het been hoog in de lucht en gestrekte voet wou hij een hoge bal uit de lucht halen, alleen maar om Tagliafico recht op het hoofd te torpederen. Müller excuseerde zich wel meteen bij de hevig bloedende Argentijn, maar kon het vervolgens wel niet eens begrijpen dat ref Turpin hem meteen trakteerde op rood.

De arme flankverdediger Tagliafico had enkele minuten verzorging nodig, al kon hij na het nodige niet- en naaiwerk weer verder. Om in de absolute slotfase nog een erg domme penalty te veroorzaken door Thiago neer te halen in de zestien (2-3), waarna Ajax toch nog ultiem gelijkmaakte na overigens voorbereidend werk van diezelfde Tagliafico. Een Duitse verslaggever spotte Müller vervolgens rond middernacht net buiten de ArenA. De spits maakte onderweg naar de bus nog even rechtsomkeer om Tagliafico op te zoeken in de kleedkamer van Ajax, maar die was toen allang vertrokken. “Dit was natuurlijk nooit mijn intentie”, aldus de aanvaller tegen de Duitse journalist.

De rode kaart voor Thomas Müller betekent dat hij sowieso minstens de heenmatch van de achtste finale in de Champions League mist. Voor die achtste finales wordt er maandag in het Zwitserse Nyon geloot. Ook de zestiende finales van de Europa League, met daarbij Club Brugge als niet-reekshoofd, kennen we dan.

