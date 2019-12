Bayern wint overbodige wedstrijd van Tottenham, vrees voor zware knieblessure Coman NVE

11 december 2019

22u55 0 FC Bayern München FCB FCB 3 einde 1 TOT TOT Tottenham Hotspur Champions League In groep B stonden Bayern en Tottenham tegenover elkaar. Een match zonder inzet, dus lieten beide teams heel wat basisspelers rusten. Bayern won de wedstrijd met 3-1.

De wedstrijd had wat weg van een oefenmatch: een mix van ervaren spelers en jonkies in de basis aan beide kanten. Het was Bayern dat de neus een eerste keer aan het venster stak. Pavard, en daarna ook Thiago, konden echter niet besluiten. Niet veel later maakte Coman er toch 1-0 van, op aangeven van Gnabry legde hij de bal netjes binnen. Sessegnon maakte vrij snel gelijk met een harde knal voorbij Neuer.

Doelpuntenmaker Coman liep een lelijke blessure op toen hij de bal probeerde binnen te houden. Hij verstapte zich en zijn been plooide mee, de Fransman kon niet verder. De vrees bestaat voor een zware knieblessure. Na enkele gemiste kansen wist Bayern op slag van rust toch te scoren, Müller kon de bal in de kluts binnenduwen.

In de tweede helft was het opnieuw Bayern aan het kanon. Coutinho scoorde zoals hij al veel doelpunten maakte in zijn carrière, een knappe plaatsbal in de verste hoek. In een verder vrij kansarme tweede helft viel niet al te veel meer te beleven, Bayern won al bij al makkelijk met 3-1 en sluit de groepsfase af met het maximum van de punten. Tottenham blijft tweede en is ook zeker van de volgende ronde. Toby Alderweireld speelde 90 minuten, Jan Vertonghen stond niet op het wedstrijdblad.

