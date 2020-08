Bayern wint de Champions League! Coman doet zijn ex-team de das om met rake kopbal YP/MVS

23 augustus 2020

22u53 50 Paris Saint-Germain PSG PSG 0 einde 1 FCB FCB FC Bayern München Champions League Unbesiegbar. Onoverwinnelijk. Uitgerekend PSG-jeugdproduct Kingsley Coman bezorgde Bayern München hun zesde Beker met de Grote Oren. Hij was de enige Parijzenaar die juichte. Het 500ste doelpunt van Bayern in de Champions League-eindronde werd zo een wel héél belangrijk.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Een zesde Beker met de Grote Oren voor Bayern of een eerste oppergaai voor PSG? Dé vraag die vanavond in Lissabon beantwoord moest worden. De vijf teams die vóór PSG hun eerste CL-finale betwistten, beten allemaal in het zand. Valencia, Bayer Leverkusen, Monaco, Arsenal en Tottenham: doorbrak PSG het reeksje? De laatste ploeg die hun eerste finale wél won, was Borussia Dortmund in 1997, tegen Juventus.

Mbappé niet

De finale begon zoals finales horen te beginnen. Met een eerste helft om duimen en vingers af te likken. Beide teams speelden open, aanvallend, gingen vol voor de winst. Héérlijk. Enkel dat goaltje ontbrak, maar aan kansen was er geen gebrek. Neymar knalde al snel op Neuer, Lewandowski mikte z’n 16de op, in plaats van naast de paal. Di Maria trapte voor PSG van dichtbij hard over, en aan de overkant vond Lewandowski opnieuw Neuer op z’n weg.

De grootste kans van die eerste helft was echter voor Kylian Mbappé. Na balverlies van Alaba verscheen Mbappé - trouwens de jongste speler ooit met een WK- en een CL-finale op z’n palmares - alleen voor Neuer. Hij mikte de mogelijkheid echter pardoes op de Duitse doelwachter. Die moest er áltijd in, zal hij ook zelf beseft hebben. Als u echter weet dat Mbappé niet scoorde bij z’n laatste 14 doelpogingen, is het al veel minder een verrassing dat die bal er niet inging. Een geweldige eerste helft dus, enkel dat doelpuntje ontbrak.

Coman wél

Na rust was het spelpeil aanvankelijk van een veel minder niveau. Meer afval, meer overtredingen. Zou het 0-0 blijven? Dat was buiten Kingsley Coman gerekend.

Uitgerekend Kingsley Coman (24). Geboren en getogen Parijzenaar, product van het PSG-centre de formation, jeugdvriend van Antwerp-verdediger Dylan Batubinsika, brak de ban. Hij bezorgde PSG-rechtsback Kehrer (moest Meunier voor hém weg?!) hoofdpijn, op slag van rust versloeg hij Navas met een rake kopslag.

Uitgerekend Kingsley Coman, in de kwart- en halve finale slechts invaller. Z’n goal bleek een historische treffer, want de 500ste goal van Bayern in de Champions League-eindronde. Enkel Barcelona (517) en Real Madrid (567) zijn ook lid van het +500-clubje.

Juventus

Coman zette z’n eerste stapjes bij het plaatselijke US Sénart-Moissy om op 8-jarige leeftijd naar PSG te trekken. In de zomer van 2014 verruilde hij PSG - waar hij op dat moment, op 18-jarige leeftijd vooral bij de beloften speelde - voor Juventus. ‘t Zijn vooral korte invalbeurten die hij bij de Oude Dame verzamelde, zo ook in de Champions League finale in 2015, toen hij 2 minuten voor tijd invalt. Juve verliest met 1-3 van Barcelona. Drie maanden later verhuren de Bianconeri hem aan Bayern München, waar hij, na nog een volgende huurseizoen, in 2017 definitief tekent. Onnodig te zeggen dat gisteren het hoogtepunt uit z’n carrière was.

PSG was in blessuretijd nog héél dichtbij de gelijkmaker en verlengingen, maar uiteindelijk haalde de beste aanval het van de beste verdediging. Een elfde zege op rij voor Bayern in deze campagne, uiteraard een record, of wat dacht u? Die Rekordmeister won alles wat er te winnen viel. Unbesiegbar. Onoverwinnelijk. Voor de Duitsers is het hun zesde Champions League-eindzege. Ze benen Liverpool bij, enkel AC Milan (7) en Real Madrid (13) hebben er nog meer.

Lees ook.

“Als Liverpool heavy metal is, wat zijn deze Duitse heersers dan?” (+)

Elk jaar kampioen: het indrukwekkende palmares van Kingsley Coman, de alleswinner die Bayern de Champions League schenkt

Van de beslissende goal van Coman tot de tranen van Neymar: bekijk hier de opvallendste fases van de finale



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.