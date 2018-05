Bayern-spelers bijzonder teleurgesteld: "Wij hadden het verdiend om in finale te staan" XC

01 mei 2018

23u51

Bron: ANP 0 Champions League Voor het vijfde jaar op rij werd Bayern München in de beslissende fase van de Champions League uitgeschakeld door een Spaanse club en dat leidde tot tranen bij David Alaba.

"We zijn zeer, zeer teleurgesteld", zei de Oostenrijkse linksback van de Duitse kampioen na de 2-2 bij Real Madrid, dat vorige week in München met 2-1 had gewonnen. "We hadden het verdiend om in de finale te staan."

Net als in 2014 (halve finale) en 2017 (kwartfinale) was Real Madrid over twee wedstrijden te sterk voor 'Der Rekordmeister', die in 2015 en 2016 in de halve finale strandde tegen respectievelijk FC Barcelona en Atlético Madrid. "In beide wedstrijden hebben we Real een doelpunt cadeau gedaan", mopperde verdediger Mats Hummels. "Soms hoort dat bij voetbal, maar dergelijke fouten kunnen niet op dit niveau. We waren de bovenliggende partij en kregen kans op kans, maar we benutten die niet. Dat kostte ons de finale. Als je de Champions League wil winnen, moet je koel en efficiënt zijn."