Bayern-speler Alaba pakt opmerkelijk souvenir mee uit Lissabon: “Dit krijgt een mooi plaatsje” ABD

24 augustus 2020

09u01 2 Champions League Champions League- Champions League- winst tegen PSG (0-1). Dan moet je wel een souvenir uit Lissabon mee naar huis nemen, dacht David Alaba (28). De Oostenrijkse verdediger van Bayern München, die net na affluiten Neymar troostte, kon een stuk van het doelnet bemachtigen.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

“Het is niet makkelijk om mijn gevoel te omschrijven”, vertelde Alaba net na de wedstrijd. “Ik ben superblij om dit veld te verlaten als winnaar. We hebben de voorbije maanden hard gewerkt en verdienen deze Champions League-trofee. We hebben een speciale ploeg, met speciale spelers. Of dit een van de beste Bayern-teams ooit is? (denkt na) Ja, misschien wel. We hebben getoond welk potentieel we hebben."

Alaba, die al sinds 2008 voor de ‘Rekordmeister’ speelt, verscheen voor de camera met een opvallend souvenir in de hand. “Het doelnet”, lachte hij. “Ik weet nog niet waar ik het thuis ga leggen, maar ik zal er zeker een mooi plaatsje voor vinden.” Hoe hij precies aan dat stuk doelnet is geraakt? Daar hebben ook wij het raden naar. Alaba is trouwens niet de eerste die (een deel van) het doelnet meegraait na winst in de finale van de Champions League. Gerard Piqué deed hetzelfde in de finale van 2015, die Barcelona won van Juventus.

Alaba speelde gisteren 90 minuten bij CL-winnaar Bayern. Net na affluiten was hij de eerste om de ontredderde Neymar te troosten. Hij pakte ook uit met een gebaar dat de ‘Black Lives Matter’-beweging ondersteunt.

Grappende Hansi Flick: “Alcantara zei me dat hij blijft”

Niet alleen Alaba zorgde voor een opmerkelijk tafereel. Ook Bayern-coach Hansi Flick deed zijn duit in het zakje. “Je knuffelde Thiago Alcantara erg lang na de ceremonie en je had een lang gesprek met hem. Betekent dat dat het zijn laatste wedstrijd voor Bayern was?”, vroeg een journalist.

Waarop Flick eerst doodserieus: “Neen, hij zei me dat hij blijft.” Waarna een lachbui volgde. “Je had je gezicht moeten zien! Neen, ik heb Thiago bedankt voor onze tijd samen. Net als ik met elke speler heb gedaan. Hij weet niet waar zijn toekomst ligt - Thiago heeft vol op de finale gefocust. De komende dagen zullen duidelijkheid scheppen.” Alcantara kan rekenen op concrete belangstelling van Liverpool.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Lees ook:

Onze chef voetbal vanuit Lissabon: “Als Liverpool heavy metal is, wat zijn deze Duitse heersers dan?” (+)

Mulder, geëmotioneerd tijdens bekeruitreiking, en Degryse over CL-zege Bayern: “Verdiende overwinning, PSG zag conditioneel af”